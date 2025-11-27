Lorenzo (La promessa) propone un’alleanza a Leocadia ma… | Anticipazioni

In che modo si può convincere Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) a restare a La Promessa? Proponendole un’alleanza per allontanare per sempre Curro de la Mata (Xavi Lock) dalla tenuta. È questo l’escamotage che cercherà di utilizzare Lorenzo (Guillermo Serrano) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela. Tuttavia, tale iniziativa gli si ritorcerà decisamente contro, visto che verrà umiliato dalla donna…

La Promessa, news: Leocadia convince Alonso a ripudiare Curro!

In seguito alla morte di Jana Exposito (Ana Garces) e all’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Leocadia si offrirà volontaria per aiutare Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) a risolvere i suoi problemi con il re. Quest’ultimo minaccerà infatti di togliere il marchesato all’uomo per via degli ultimi scandali che hanno vista coinvolta la sua famiglia, a partire dalla rivelazione del suo legame paterno con Curro.

Dopo alcuni giorni trascorsi lontani da La Promessa, per incontrare dei fantomatici conoscenti in grado di dare una soluzione alla minaccia, Leocadia dirà dunque ad Alonso che esiste un solo modo per non farsi rifiutare dal re: ripudiare Curro e cacciarlo via dalla residenza. Un ordine che Alonso rispetterà soltanto a metà visto che, dopo averlo allontanato, deciderà di assumere Curro come valletto pur di averlo accanto a sé.

La Promessa, trame: Leocadia annuncia ad Alonso che vuole andare via!

Ovviamente, tale escamotage manderà su tutte le furie Leocadia, che si sentirà presa in giro da Alonso, anche se gli dirà che non intende riferire al monarca ciò che ha fatto per arginare il suo comando. Pur promettendogli completa segretezza sulla faccenda, per evitare di avere lei stessa dei problemi, Leocadia comunicherà dunque al marchese che, entro pochi giorni, lei e la figlia Angela (Marta Costa) lasceranno La Promessa poiché necessitano di ritornare alla loro vita precedente.

Dato che la crisi economica sarà stata tutt’altro che scongiurata, tant’è che la Figueroa starà mettendo mano al suo portafogli per dare da mangiare sia alla sua famiglia e sia ai domestici della tenuta, Alonso non potrà di certo permettere che Leocadia vada via e quindi accetterà l’offerta di Lorenzo, il quale si renderà disponibile ad intercedere con la donna per convincerla a rimanere.

La Promessa, spoiler: Lorenzo propone un’alleanza con Leocadia, ma viene umiliato!

Puntando sul fatto che hanno Curro come nemico in comune, Lorenzo affronterà dunque Leocadia e le proporrà di restare a La Promessa per aiutarlo a sconfiggere il nuovo valletto e costringerlo ad andare via per sempre. Anche in questa circostanza, la Figueroa manterrà però il sangue freddo e, oltre a precisare che Curro non sarà più un suo problema quando sarà lontana, farà presente al capitano De La Mata che è lui l’unico ad aver risentito di tutta la situazione venutasi a creare.

Leocadia ricorderà infatti a Lorenzo che, per tutta la società nobiliare, è diventato lo zimbello della sua famiglia, visto che gli hanno fatto crescere con l’inganno il figlio illegittimo del cognato Alonso, al quale ha dato addirittura il suo cognome. Parole alle quali, visibilmente spiazzato, Lorenzo non riuscirà a replicare, poiché in fondo Leocadia avrà centrato perfettamente il punto.

L'alleanza tra Lorenzo e Leocadia, dunque, sembrerà ancora lontana, ma la nuova dark lady andrà davvero via?