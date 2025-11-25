Lorenzo aiuterà Alonso a trattenere Leocadia? | La promessa anticipazioni

Tolta di mezzo Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) prenderà pian piano le redini de La Promessa. Tuttavia, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la nuova dark lady comunicherà ad Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) che vuole lasciare la tenuta. Un’eventualità che il marchese vorrà scongiurare ad ogni costo, motivo per il quale accetterà un “gentile” aiuto di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)…

La Promessa, news: Leocadia prende il comando della tenuta

Puntando sul fatto che Alonso è uscito completamente devastato dall’arresto della moglie Cruz, accusata dal sergente Burdina (Fran Cantos) dell’omicidio della nuora Jana Exposito (Ana Garces), Leocadia inizierà a gestire tutta la servitù de La Promessa, arrivando addirittura a mettere la governante Petra Arcos (Marga Martinez) al suo posto quando tenterà di licenziare la cuoca Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval).

La Figueroa potrà permettersi tale comportamento perché starà mettendo mano al suo portafogli, dando costantemente dei soldi a Romulo Baeza (Joaquin Climent) affinché possa comprare tutto il cibo necessario sia per la zona nobile della tenuta e sia per i sottoposti. Un gesto apparentemente altruista che colpirà parecchio Alonso.

Per questo, visto che si sentirà grato alla donna per come si starà spendendo per la sua famiglia, il marchese ripudierà senza remore il figlio Curro (Xavi Lock), quando Leocadia gli farà presente che quello è l’unico modo per farsi perdonare dal re per gli ultimi scandali della sua famiglia.

La Promessa, trame: Leocadia comunica ad Angela che stanno per lasciare la tenuta!

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Leocadia parlerà ad Alonso e gli dirà a chiare lettere di non trovare più un senso alla sua permanenza a La Promessa, visto che è arrivata lì come ospite di Cruz, che ormai è in carcere. Anche se il marchese le dirà che può restare lì tutto il tempo che vuole, la Figueroa dirà all’uomo che ha lasciato molte questioni private in sospeso, motivo per cui le risulta necessario ritornare alla sua vecchia vita.

Una volontà che sorprenderà parecchio anche Angela (Marta Costa), la quale scoprirà che lei e la madre andranno presto via da La Promessa soltanto quando Leocadia chiederà a Pia Adarre (Maria Castro) di preparare le loro valigie per un’imminente partenza. Decisamente cotta di Curro, che però le starà lontano quando Alonso lo assumerà come valletto, Angela cercherà di opporsi alla decisione della madre, ma Leocadia le dirà che è la sua ultima parola e che deve rassegnarsi all’idea che entro pochi giorni andranno via da La Promessa.

La Promessa, spoiler: Lorenzo decide di aiutare Alonso a…

E così mentre i telespettatori cominceranno a sospettare che Leocadia stia semplicemente bluffando per sottomettere ancora di più Alonso al suo potere, lo stesso marchese dirà a Lorenzo che non possono assolutamente permettersi che la Figueroa vada via, visto che i conti della residenza sono tutt'altro che rosei. A quel punto, memore di una relazione passata avuta con la nuova cattivona, Lorenzo assicurerà a Alonso che può aiutarlo a far cambiare idea a Leocadia… ma in che modo?