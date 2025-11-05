Philipp salva la vita ad Ana grazie ad un legame magico | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Philipp salva Ana

Se è vero che l’amore ha una componente di magia, tra Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Philipp Brandes (Robin Schick) è sicuramente vero amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il legame speciale tra questi due personaggi permetterà infatti alla bella protagonista della 20^ stagione di avere salva la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana ha un incidente

Quando ha scoperto i crudeli intrighi di Philipp, Ana ha comprensibilmente chiuso ogni rapporto con il ragazzo. Peccato solo che cuore e ragione non sempre vadano d’accordo…

Nonostante i suoi sforzi di dimenticare Brandes, la Alves si è infatti resa conto di amare ancora profondamente quest’ultimo. Una situazione che diventerà ancora più dolorosa a causa dei continui scontri tra Philipp e Vincent (Martin Walde).

Ebbene, sarà proprio in seguito all’ennesimo diverbio tra questi due che Ana, ormai esasperata, proverà a sfogare la propria frustrazione con un’escursione a cavallo nel bosco. Una decisione che avrà un esito drammatico: a causa di un incidente, la ragazza cadrà dal proprio destriero e resterà esanime nella foresta ghiacciata! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp salva la vita ad Ana

Inizialmente nessuno si accorgerà di quanto accaduto e la ragazza – in quanto esanime – non potrà dare l’allarme. Philipp, però, si renderà presto conto che la sua amata è in pericolo grazie al suo legame magico con Ana…

Spinto da un inspiegabile sesto senso, Brandes si recherà dunque insieme a Vincent alle scuderie, dove il cavallo della ragazza tornerà senza la propria cavallerizza. E a quel punto per i due uomini sarà chiaro che alla loro amata è accaduto qualcosa!

Preoccupatissimi, i due rivali si metteranno dunque alla ricerca di Ana, riuscendo a trovarla appena in tempo e conquistandosi la gratitudine della ragazza. Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio! Questo incidente è infatti destinato ad avere lunghi strascichi…