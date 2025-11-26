Şirin (La forza di una donna), nuovo dispetto a Bahar! | Anticipazioni

I telespettatori de La Forza di una Donna ormai lo sanno: la cattiveria di Şirin Sarikadi (Seray Kaya) non ha davvero limiti. Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate della dizi, la “psicopatica” figlia di Enver (Serif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar) si renderà protagonista di un altro diabolico dispetto ai danni della sorella maggiore Bahar (Özge Özpirinçci). Vediamo insieme di che cosa si tratta…

La Forza di una Donna, news: Doruk e il regalo di Nezir

Dopo averli liberati, Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) si metterà nuovamente in contatto con Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) con un regalo davvero particolare. All’interno di un grande pacco ci sarà infatti il vestito di un principe. Doruk capirà dunque subito che Nezir gli ha fatto quel presente in vista della sua prossima festa di circoncisione, che Bahar deciderà di organizzargli affinché possa rispettare le tradizioni religiose.

Ovviamente, l’organizzazione della festa richiederà un grosso dispendio di soldi, di cui Bahar non sarà in possesso, ma Sarp prometterà al figlio, anche se ormai non sarà più un uomo ricco, di fare il possibile per renderlo felice in quel giorno speciale. In quest’ottica, Doruk preparerà dunque gli inviti del party…

La Forza di una Donna, trame: Doruk vuole invitare Nezir alla festa di circoncisione ma…

Visto che in fondo non avrà minimamente compreso tutto il male che ha fatto alla sua famiglia, Doruk preparerà anche un invito per Nezir. A quel punto, utilizzando dei toni dolci, Bahar e Sarp faranno presente a Doruk che, molto probabilmente, Nezir non potrà partecipare all’evento, dato che è un uomo d’affari molto occupato.

Purtroppo, questo discorso verrà ascoltato anche da Şirin, che deciderà di agire per spargere ancora una volta più zizzania possibile. Approfittando di un momento in cui in casa ci sarà soltanto Enver, Şirin indosserà dei vestiti eleganti e porterà via l’invito. Incurante del male che potrebbe creare, la Sarikadi si recherà dunque nell’ufficio di Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz) e, dopo aver finto di essere in cerca di un lavoro, otterrà da lui altro denaro. Il piano di Şirin non si fermerà però così…

La Forza di una Donna, spoiler: Şirin e l’ennesimo dispetto diabolico a Bahar!

Tra una chiacchiera e l’altra, Şirin mentirà a Suat e gli farà presente che Bahar e Sarp hanno deciso di invitare Nezir alla festa di circoncisione di Doruk. In questo modo, grazie al nervosismo del suo interlocutore, Şirin scoprirà che il cognome di Nezir è Korkmaz e troverà facilmente su internet l’indirizzo della sua azienda, riuscendo così a consegnare a Azmi Denizer (Kuzey Yücehan) l’invito al party affinché possa darlo al suo capo.

L'ennesimo dispetto sarà dunque servito, ma Nezir si presenterà effettivamente alla festa? Nell'attesa di scoprirlo, vi possiamo anticipare che Suat, parecchio preoccupato, vorrà evitare ad ogni costo che Sarp incontri Nezir poiché temerà che possa scoprire che non è stato quest'ultimo a chiedere che rinunciasse a tutti i suoi beni per tornare ad essere un uomo libero…