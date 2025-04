Tempesta d’amore: Noah, drammatica uscita di scena! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Un triste addio è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Tra pochi giorno un amatissimo personaggio uscirà infatti tristemente di scena, lasciando un grande vuoto in quel del Fürstenhof (soprattutto per i suoi cari)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta lascia Noah

Arrivato a Bichlheim per ricongiungersi con il resto della famiglia, Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) mai avrebbe immaginato di ritrovarsi faccia a faccia con il suo grande amore di gioventù: Greta Bergmann (Laura Osswald).

Diventati una coppia nonostante mille difficoltà, i due sembrava essere assolutamente inseparabili… almeno fino a quando il lavoro ha creato una frattura tra loro! Deluso dalla fidanzata – che, a differenza sua, non ha esitato a mettere la carriera davanti alla loro relazione – Noah ha finito per tradire la compagna con Verena Baum (Laura Rauch), la sua aspirante datrice di lavoro. Un errore che avrà conseguenze devastanti…

Quando Greta scoprirà la verità, infatti, troncherà immediatamente la sua relazione con Noah, nonostante l’evidente pentimento di quest’ultimo, che tenterà in ogni modo di convincere la fidanzata a perdonarlo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah lascia il Fürstenhof

Disperato, Noah non lascerà nulla di intentato pur di salvare la sua relazione con la donna che ama, ma ben presto dovrà arrendersi di fronte all’evidenza dei fatti: Greta non riesce più a fidarsi di lui! E a quel punto Schwarzbach deciderà di voltare pagina in modo drastico…

Determinato a ricostruire la sua vita lontano dalla sua ex, il giovanotto farà una scelta inaspettata: lasciare Bichlheim per trasferirsi in Spagna, raggiungendo il suo grande amico Julian Specht (Tim Borys), che ha da poco ottenuto un nuovo lavoro proprio nel Paese iberico.

Nel corso della puntata 4172, Noah Schwarzbach uscirà dunque di scena dopo aver fatto parte del cast fisso di Tempesta d'amore per circa un anno. Un'uscita destinata a lasciare il segno! Oltre a Greta, anche Alexandra (Daniela Kiefer) resterà infatti profondamente segnata dalla partenza del figlio. E a quel punto l'odio tra le due donne si riaccenderà drammaticamente…