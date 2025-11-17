Arriva LUIS, chef e futuro amore di Greta! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: arriva un nuovo cuoco al Fürstenhof

Grandissime novità sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle puntate della soap in onda sui nostri teleschermi entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof (specialmente in campo sentimentale!). Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Luis nuovo amore di Greta

Dopo la conclusione della sua lunga relazione con Noah (Christopher Jan Busse) e dell’arco narrativo che l’ha vista contrapposta (per motivi diversi) prima a Valentina (Aylin Ravanyar) e poi ad Alexandra (Daniela Kiefer), da ormai qualche mese Greta Bergmann (Laura Osswald) è rimasta lontana dai riflettori. Una situazione che è però destinata a cambiare molto presto!

Nei prossimi giorni nella vita della bella cuoca comparirà infatti un uomo destinato a cambiarle la vita sia a livello professionale che sentimentale: Luis Sommer! Ecco cosa li attende…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Luis è un grande chef

Chef di grande talento e ambizione, Luis arriverà a Bichlheim nel corso della puntata 4277 con l’obiettivo di aprire un nuovo ristorante nelle vicinanze. E sarà proprio in queste circostanze che si imbatterà in Greta, da cui resterà letteralmente stregato!

Complice la comune passione per la cucina, tra i due cuochi inizierà dunque un idillio in cui vita privata e professionale sembreranno sposarsi alla perfezione. I problemi, però, saranno in agguato…

Tempesta d’amore, casting news: Michael Baral interpreta Luis Sommer

Il personaggio di Luis Sommer verrà interpretato da Michael Baral, attore tedesco classe 1981 molto attivo sia come interprete che come doppiatore sia per il piccolo che il grande schermo. Oltre alle sue numerose collaborazioni in campo televisivo, Baral ha infatti anche collezionato importanti partecipazioni a produzioni internazionali di grande rilievo che lo hanno portato a dividere il set con vere e proprie star di Hollywood!

L’attore può infatti vantare di aver lavorato con delle leggende del calibro di Tom Hanks e Liam Neeson, grazie alla sua partecipazione rispettivamente a “Aspettando il re” (“A Hologram for the King”) e “Senza Identità” (“Unknown”). Per il pubblico tedesco, Baral è invece noto soprattutto per aver interpretato per ben quattro anni il personaggio di Timo Zenker nella serie cult “Lindenstraße”.

Ma torniamo al personaggio che Michael Bral interpreterà a Tempesta d’amore! Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di “Luis Sommer” avverrà nel corso della puntata 4277 e – come lascia intuire il curriculum del suo interprete – non si tratterà di una semplice guest star! Pur non entrando a far parte del cast fisso della soap, questo personaggio è infatti destinato a restare in scena per alcuni mesi, segnando per sempre la vita di Greta Bergmann…

Chiudiamo con le parole dello stesso Michael Bral sul suo Luis: “Per descrivere Luis Sommer si potrebbe dire: “Finalmente un tipo simpatico!”. Ed è proprio questo che mi ha attratto del ruolo! Nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter partecipare ad una grande varietà di produzioni sia nazionali che internazionali, spaziando dalle commedie russe ai thriller americani, ai film per la televisione tedesca, a serie inglesi e tedesche. Mi sono spesso trovato a dover interpretare personaggi controversi o a volte astuti, ma raramente ho interpretato un uomo coi piedi per terra e onesto come Luis Sommer”.

E ancora: "Luis ha però una caratteristica che lo accomuna ad altri miei ruoli: è un combattente! In questo caso sta combattendo per la donna della sua vita. Bisognerà però vedere se la sua battaglia si concluderà con successo…".