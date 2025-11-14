Un posto al sole: Gianluca apatico, Alberto chiede aiuto a Rossella | Anticipazioni

Problemi e problemini vari si annunciano a Un posto al sole nell’ultima parte di novembre per quanto riguarda i personaggi giovani della soap partenopea di Rai 3. Già sappiamo che Alice (Fabiola Balestriere) si dispererà parecchio non riuscendo ad aiutare più di tanto il suo amato Vinicio Gagliotti (Gianluca Spagnoli), quest’ultimo sempre più impantanato tra la droga e l’odio-amore verso il fratello Gennaro (Carlo Caracciolo).

E terrà banco anche il grande dispiacere di Jimmy Cirillo (Gennaro De Simone) per aver perso l’affetto del suo amichetto storico Camillo (Lorenzo De Angelis). Ma per il figlio di Niko (Luca Turco), una novità amicale pare essere all’orizzonte: quale sarà?

Trame Un posto al sole: Gianluca in uno stato di apatia

Comunque sia, le maggiori ansie arriveranno dal “meno giovane tra i giovani”: parliamo di Gianluca Palladini (Flavio Gismondi), che ha appena scelto di tentare di sconfiggere la sua dipendenza dall’alcol e ha deciso anche di trasferirsi a casa del padre. Ma ciò non risolverà tutti i problemi…

Nelle prossime settimane, infatti, vedremo Gianluca in uno stato di forte apatia che preoccuperà tantissimo papà Alberto (Maurizio Aiello). E così l’uomo, fortemente in pensiero per il figlio, penserà di chiedere aiuto a Rossella (Giorgia Gianetiempo) per far sì che il ragazzo possa riprendersi. Come reagirà lei di fronte a questa inaspettata richiesta? E quali sviluppi, eventualmente, tutto ciò porterà? Seguici su Instagram.