Un posto al sole: Raffaele in pensione? Renato non sarà d’accordo! | Anticipazioni

Ne abbiamo già parlato: presto, a Un posto al sole, le trame introdurranno un argomento alquanto scottante, ovvero il possibile pensionamento di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) come portiere di Palazzo Palladini: una prospettiva, questa, che ovviamente non vorrebbe dire l’uscita di scena del personaggio, ma semplicemente un cambiamento di vita, un po’ com’è accaduto tempo fa ad Ornella (Marina Giulia Cavalli) che ha lasciato l’ospedale.

Questa vicenda provocherà il ritorno a Upas di Otello (Lucio Allocca), che da buon amministratore eserciterà una certa pressione su Raffaele perché prenda una decisione sul da farsi. E con l’andare avanti delle puntate, sembra di capire che l’attuale portiere valuterà davvero sul serio la prospettiva di andare in pensione. Ci sarà tuttavia qualcuno che non sopporterà neanche il semplice pensiero che Giordano venga sostituito…

Trame Un posto al sole: Rosa al posto di Raffaele? Clara, dubbiosa, avverte l’amica…

A sorpresa, si tratta di Renato (Marzio Honorato), che farà fuoco e fiamme affinché Raffaele resti al suo posto e se la prenderà con Ornella, la quale secondo lui potrebbe aver avuto un ruolo chiave nelle riflessioni fatte dal cognato.

Ma chi prenderebbe il posto dell’attuale titolare se quest’ultimo decidesse di ritirarsi dal lavoro? È già da molto tempo che il dado pare essere tratto e infatti una proposta in tal senso verrà fatta a Rosa (Daniela Ioia), che non di rado ha sostituito Raffaele negli ultimi anni.

Ma arriverà davvero la Picariello al portierato di Palazzo Palladini? In tal senso, c'è qualcosa che non convincerà pienamente Clara (Imma Pirone), la quale infatti insinuerà dei dubbi nella sua amica. Come andrà a finire?