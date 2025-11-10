Yiğit riesce a farsi assumere alla Holding Argun! | Forbidden fruit anticipazioni

Non appena entrerà a conoscenza delle sue vere origini, il giovane Yiğit (Doğaç Yıldız) farà di tutto per vendicarsi. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, il ragazzo riuscirà a farsi assumere alla Holding Argun puntando su una sua spiccata qualità…

Forbidden Fruit, news: ecco chi è Yiğit

Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, Yiğit è il figlio che Ender Çelebi (Şevval Sam) ha avuto da Kaya Ekinci (Barış Kılıç) e che ha dato in adozione subito dopo la nascita, senza mai parlare al padre della sua esistenza. Questa storyline della dizi prenderà piede nel momento in cui Kaya sospetterà, erroneamente, di essere il padre di Erim (İlber Uygar Kaboğlu).

Proprio quando Erim verrà ferito da un colpo di pistola fatto esplodere da Mustafa Yilmaz (Haktan Pak), il padre di Yildiz (Eda Ece), i telespettatori faranno la conoscenza di Yiğit, che proprio in quei giorni starà soffrendo per la morte della donna che ha sempre ritenuto essere sua madre. Attraverso una missiva, scritta dalla defunta, Yiğit apprenderà dunque con sgomento di essere stato adottato e gli verrà data, tra le altre cose, anche una foto di Ender. A quel punto, il ventitreenne verrà invaso da un sentimento di vendetta…

Forbidden Fruit, trame: Yiğit vuole vendicarsi di Ender!

Eh sì: attraverso alcune ricerche effettuate su internet, Yiğit capirà che Ender è una donna ricchissima che, in passato, è stata sposata per tanto tempo con Halit Argun (Talat Bulet). Attraverso una serie di deduzioni sbagliate, Yiğit inizierà però a pensare di essere il figlio di entrambi e proverà una sorta di gelosia per il fratellastro Erim, cresciuto come un vero e proprio “principino”, a differenza sua.

Proprio per questo, visto che ignorerà completamente le circostanze per le quali Ender ha dovuto abbandonarlo, il nuovo personaggio penserà a tutte le sofferenze che ha dovuto patire, a causa di un padre adottivo violento che lo ha picchiato per tutta la sua vita. Spinto dal desiderio di vendicarsi, Yigit si presenterà dunque alla Holding Argun in incognito e in cerca di un lavoro…

Forbidden Fruit, spoiler: ecco come Yiğit riesce a farsi assumere alla Holding Argun

La prima persona che Yiğit incrocerà sarà, guarda caso, proprio Kaya. Tuttavia, dopo aver insistito parecchio, il ragazzo alla fine riuscirà ad avere un colloquio di lavoro con Tulin (Işıl Dayıoğlu), che inizialmente non vorrà assumerlo perché disporrà soltanto di un diploma e non del titolo di laurea. Sarà proprio in quell’istante, quindi, che Yiğit tirerà fuori un asso dalla manica: prenderà un plico a caso posto sulla scrivania della donna e comincerà a sfogliarlo.

Dopo ciò, grazie alla sua memoria fotografica, Yiğit dimostrerà per filo e per segno a Tulin che si ricorda quanto c’è scritto in ogni pagina del fascicolo: una dote sorprendente che convincerà Tulin a procedere con l’assunzione di Yiğit, dandogli modo di iniziare ad entrare nel “regno” della madre che lo ha abbandonato.

Almeno per ora, Yiğit non potrà però incrociare Ender, che si sarà presa qualche giorno di pausa per occuparsi del convalescente Erim. Anche in questo caso, forte della sua determinazione, Yiğit troverà però un modo alquanto alternativo per incontrare la Çelebi… Seguici su Instagram.