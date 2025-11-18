Zeynep e Alihan si trasferiscono in America! | Forbidden fruit anticipazioni

I continui conflitti all’interno delle loro famiglie porteranno Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) a prendere una sofferta decisione. Poco prima del finale della seconda stagione di Forbidden Fruit, i due novelli sposi decideranno infatti di lasciare Istanbul per trasferirsi in America…

Forbidden Fruit, news: Alihan e Zeynep tra mille problemi

Poco dopo il loro matrimonio, Alihan e Zeynep verranno irrimediabilmente trascinati nei problemi coniugali tra Yildiz (Eda Ece) e Halit Argun (Talat Bulut). Quest’ultimo deciderà infatti di divorziare appena il figlio minore Erim (İlber Uygar Kaboğlu) verrà ferito da un colpo di pistola sparato da Mustafa (Haktan Pak), il padre della consorte.

Mentre Yildiz cercherà di rappacificarsi con Halit, tutti i membri della famiglia Argun cominceranno a pensare che le sorelle Yilmaz siano da allontanare dalle loro vite, compresa Zerrin (Nilgün Türksever), la sorella di Alihan: quest’ultima, fortemente influenzata dalle chiacchiere di Zehra (Şafak Pekdemir), temerà che presto o tardi anche Zeynep finirà per rovinare la vita dell’amato fratello Alihan, motivo per il quale cambierà completamente atteggiamento con la cognata.

Forbidden Fruit, trame: Zeynep restituisce la spilla a Zerrin e lo nasconde a Alihan

Non a caso, Zerrin chiederà a Zeynep di restituirle una spilla che le aveva regalato il giorno del matrimonio con Alihan. Eh sì: possiamo anticiparvi che Zerrin si presenterà a casa di Zeynep per riavere indietro la spilla, che apparteneva in precedenza alla defunta madre, ed utilizzerà come scusa il fatto che, probabilmente, è giusto che la indossi la figlia Lila (Ayşegül Çınar), nel giorno delle sue nozze, quando finalmente troverà marito.

Seppur turbata, Zeynep nasconderà quanto accaduto a Alihan, ma in fondo comprenderà benissimo che il voltafaccia della cognata è stato innescato dai problemi coniugali tra Halit e Yildiz e da ciò che combinato Mustafa nei riguardi di Erim. Tuttavia, l’omissione durerà ben poco e Alihan andrà su tutte le furie quando scoprirà che cosa ha fatto Zerrin…

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep e Alihan si trasferiscono in America!

A quel punto, Alihan arriverà alla conclusione che né i suoi parenti, né tanto meno quelli di Zeynep capiranno che non devono coinvolgerli nelle loro problematiche. Proprio per questo, visto che non avranno mai fatto nemmeno la luna di miele, Alihan proporrà con successo a Zeynep di trasferirsi per un lungo periodo negli Stati Uniti, dove finalmente potranno costruire la loro quotidianità senza interferenze esterne.

Una partenza last minute che stupirà Yildiz – la quale però non opporrà più di tanto resistenza comprendendo che la sorella ha bisogno di serenità per andare avanti – ma anche Zerrin, che riuscirà a rappacificarsi con i novelli sposi per l’ultimo torto commesso.

Questa trama porterà all'uscita di scena degli attori Onur Tuna e Sevda Erginci dopo 46 episodi della dizi. Anche se, ve lo diciamo sin da ora, per uno dei due si tratterà soltanto di un arrivederci, visto che ricomparirà nella sesta e ultima stagione della produzione turca…