Beautiful: Bill Spencer regala a Katie una… casa di moda! | Anticipazioni americane

Era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale: nelle puntate americane di Beautiful nascerà una nuova casa di moda. L’azienda sarà il regalo che Bill Spencer farà a Katie Logan come dono di nozze. Già perché, stando alle anticipazioni, Katie accetterà la proposta di matrimonio che l’editore le farà al ricevimento per le nozze di Liam e Hope Spencer. Ma non solo: i due ex diventeranno di nuovo marito e moglie nel giro di pochi minuti.

In seguito Bill sorprenderà la consorte con una proposta inaspettata: finanzierà una sua casa di moda, dove Katie potrà condurre il gioco senza sottostare a Ridge e Brooke Forrester. Nelle prossime puntate in onda negli Stati Uniti, dunque, la minore delle sorelle Logan si prenderà del tempo per valutare l’offerta, tuttavia è abbastanza scontato che finirà per accettare presto, dato che gli spoiler segnalano che Brooke sarà colta alla sprovvista dalle novità della parente.

Intanto alcune dinamiche in seno alla Forrester Creations sembreranno gettare le basi per il passaggio di alcuni dipendenti alla nuova casa di moda. Già vi avevamo parlato del pensionamento forzato di Eric Forrester, messo alla porta da Ridge. In realtà la tensione tra i due si è risolta piuttosto in fretta: Ridge ha dato prova di essere veramente convinto che il ritorno al lavoro full time avrebbe messo a rischio la salute del genitore e che, dunque, era mosso da un sincero affetto e dall’idea che il padre, giunto alla sua età, sarebbe stato felice nell’abbracciare il momento di riposo nella vita.

Resosi conto invece di averlo offeso, Ridge ha offerto a Eric un segno di pace, dichiarando che lui non sarebbe stato nessuno senza di lui e insistendo affinché si sentisse libero di tornare a creare al suo fianco. A quel punto Eric, tuttavia, lo ha sorpreso declinando l’offerta, deciso a dare una chance alla pensione: guardandosi indietro ha capito di aver avuto una brillante carriera, la maggior parte della quale passata con Ridge. Ritenendo questa una fortuna, Eric ha deciso che sia il momento di lasciare che il figlio, Brooke e Steffy guidino la Forrester Creations lontano dalla sua ombra.

In molti tra i fan americani, tuttavia, sono pronti a scommettere che presto Eric potrebbe trovarsi a ricevere un’offerta da parte di Katie e Bill, che magari cercheranno un designer dal nome importante per il lancio della loro nuova casa di moda. Sarà così? In caso verrà fatto presente un conflitto di interessi, dato che Eric possiede il 37,5% della Forrester Creations? A giudicare dai precedenti, la questione delle quote di proprietà continuerà ad essere semplicemente ignorata dagli autori…

Nel frattempo, Thomas Forrester sorprenderà i familiari con il suo ritorno da Parigi, deciso a tornare tra i ranghi della Forrester Creations. La sua presenza potrebbe generare più di un turbamento: le anticipazioni, infatti, segnalano che Deke Sharpe (personaggio inedito in Italia) temerà per il suo futuro nella casa di moda. Il figlio di Deacon Sharpe e Amber Moore, è stato scelto da Hope Spencer come capo stilista per il rilancio della Hope For The Future: il fratellastro, ispirandosi ai lavori passati di Thomas, ha presentato alla Logan in forma anonima alcuni suoi bozzetti, che hanno convinto lei e Ridge al punto di assumerlo e dargli l’importante incarico.

Non è chiaro se a far vacillare la sua posizione sarà il ritorno di Thomas o piuttosto la scoperta che il suo ragazzo, Remy Price, era lo stalker di Electra Forrester (anche in questo caso, la vicenda è ancora inedita per noi italiani). La relazione sembra essere entrata in pausa dopo la rivelazione, ma potrebbe non essere vista bene dai piani alti…

Stando agli spoiler, Hope vorrà puntare sull'idee fresche del fratello, per quanto esordiente, mentre Steffy richiederà alla Logan di mettere da parte il suo disagio nel lavorare con Thomas per il bene della linea, che raggiunse il suo apice proprio con la loro collaborazione, salvo poi entrare in una profonda crisi quando Thomas se ne allontanò. Lo screzio che ne nascerà potrebbe fare da apripista per la dipartita di Hope e Deke verso la nuova azienda di Katie?