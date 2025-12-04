Christoph accusa Katja di averlo drogato! E Maxi… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: l’intuizione di Christoph

Guai in vista per Katja Saalfeld (Isabell Stern)! Già tormentata dai morsi della coscienza, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella sommelière finirà per ritrovarsi implicata in una storia che potrebbe distruggere lei e tutta la sua famiglia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Katja protegge Maxi da Christoph

Da qualche giorno al Fürstenhof non si parla d’altro che del misterioso “attentato” contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Drogato a propria insaputa, l’uomo è infatti stato vittima di un grave incidente che ha messo in pericolo la sua vita. Ma chi è il responsabile?

Per l’albergatore non ci sono dubbi: dietro a quanto accadutogli c’è la mano del suo acerrimo nemico Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Una certezza che lo porterà anche a denunciare l’imprenditore. Peccato solo che la verità sia un’altra…

Come sappiamo, la vera responsabile dell’incidente di Christoph è infatti Maxi (Katharina Scheuba), la figlia di Katja. Sopraffatta dai sensi di colpa, la ragazza finirà per confessare le proprie responsabilità alla madre, mettendo così quest’ultima di fronte ad una scelta dolorosa: lasciare che Markus venga punito pur di proteggere la sua “bambina”!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph accusa Katja

Inutile dire che si tratterà di una situazione estremamente difficile per le due donne, che si ritroveranno a fare i conti con il peso di un terribile segreto. La prospettiva di confessare la verità, però, sarà altrettanto dolorosa: se Maxi dovesse venire smascherata, infatti, perderebbe la sua abilitazione come medico!

Katja e la figlia si vedranno così costrette a mantenere il silenzio, mentre Markus – ignaro di tutto – continuerà disperatamente a professarsi innocente. E sarà proprio in queste circostanze che Christoph intuirà che la sommelière sappia più di quanto sta lasciando credere…

Sarà così che l’albergatore punterà il dito contro Katja, accusandola di essere responsabile del suo incidente. Un’accusa che sembrerà corroborata da una conversazione a dir poco sospetta tra la donna e la figlia. E a quel punto Maxi dovrà prendere una decisione: può lasciare che la madre paghi il prezzo per i suoi errori? Seguici su Instagram.