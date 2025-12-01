Katja tradisce Markus per salvare sua figlia! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la decisione di Katja

Si può scegliere tra l’uomo che si ama ed un figlio? Sarà questo il doloroso dilemma di fronte a cui si troverà Katja Saalfeld (Isabell Stern) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E la risposta (per quanto dolorosa) non tarderà ad arrivare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maxi confessa a Katja di essere colpevole

Dopo un doloroso divorzio, le sofferenze legate alle delusioni ricevute da Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) ed i problemi con il suo vigneto, Katja sperava di poter finalmente tornare a guardare al futuro con ottimismo. Purtroppo, però, il destino ha avuto in serbo altro per lei…

Proprio quando tra lei e Markus sembrava essere tornato l’amore, un gravissimo evento ha infatti rovinato tutto: Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è stato vittima di un attentato… e non ha avuto dubbi nel puntare il dito contro Markus! Peccato solo che la vera responsabile sia Maxi (Katharina Scheuba), la figlia di Katja.

Ignara di come stiano davvero le cose, la sommelière crederà che il suo amato sia nuovamente caduto nei vecchi comportamenti criminali, allontanandosi dunque da lui. E sarà a quel punto che Maxi deciderà di confessare alla madre l’incredibile verità: c’è lei dietro l’incidente di Christoph! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Katja sceglie di proteggere Maxi

Inutile dire che per Katja si tratterà di un vero e proprio shock: come ha potuto la sua adorata figlia commettere un gesto simile, mettendo a repentaglio il suo futuro? Laureata in medicina a pieni voti, infatti, la ragazza rischia di venire radiata dall’ordine dei medici se la verità venisse alla luce! Al contempo, però, è giusto lasciare che un innocente paghi al posto suo?

Per Katja inizierà dunque un vero e proprio dramma, che la troverà col cuore (e la coscienza) spezzate tra il desiderio di proteggere la figlia e la lealtà nei confronti dell’uomo che ama. Alla fine, però, il sentimento materno avrà la meglio…

Sarà così che la Saalfeld deciderà di tacere la verità, lasciando che Markus venga indagato per un reato da lui non commesso, ben sapendo i rischi che l'uomo corre alla luce dei suoi precedenti. Una decisione destinata ad avere conseguenze gravissime…