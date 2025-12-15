Christoph “perdona” Maxi e Katja (ma prepara la vendetta!) | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: il doppio gioco di Christoph

Tanto generoso con le persone che ama, quanto spietato coi suoi nemici, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è senza dubbio uno dei personaggi più controversi ed interessanti degli ultimi anni. E proprio questa complessità caratteriale emergerà in tutta la sua forza nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’uomo sarà protagonista di un crudele doppio gioco… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph smaschera Maxi

In questi anni Christoph Saalfeld ha più volte dimostrato di non essere un uomo facile al perdono. Non c’è dunque da stupirsi se – dopo aver rischiato la vita a causa di un sonnifero somministratogli con l’inganno – l’albergatore ha giurato vendetta contro il responsabile.

Come sappiamo, inizialmente è stato Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) a finire in cima alla lista dei sospettati, ma ben presto Christoph inizierà a intuire che dietro a quanto accadutogli potrebbe esserci un’altra mano: quella di Maxi (Katharina Scheuba), la figlia di Katja (Isabell Stern)!

Oltre ad avere le competenze mediche necessarie, la giovane dottoressa è infatti l’unica con movente e opportunità. Una serie di indizi a cui si aggiungerà anche il comportamento a dir poco sospetto della ragazza.

E così – nonostante i tentativi di Alexandra (Daniela Kiefer) di convincerlo a voltare pagina – Christoph metterà sotto pressione Maxi, riuscendo a strapparle l’incredibile ammissione: è stata lei a drogarlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph finge di perdonare Maxi e Katja

Inutile dire che l’albergatore sarà trionfante di fronte a quella tanto attesa confessione. Il sincero pentimento della ragazza – la cui carriera di medico rischia di venire distrutta se la verità venisse alla luce – finirà però per smorzare la rabbia dell’imprenditore.

Sarà così che Christoph prometterà a Maxi di mantenere il segreto su quanto appreso e, poco dopo, farà un’offerta di pace a Katja, proponendo anche a quest’ultima di dimenticare il passato e guardare avanti. Saalfeld rinuncerà dunque davvero alla sua vendetta?

Ebbene, la risposta è “no”! Nonostante i buoni propositi, infatti, l’uomo verrà tormentato dal ricordo del proprio incidente, finendo presto per cadere ancora una volta vittima della propria rabbia. E a quel punto Saalfeld inizierà a preparare la sua terribile vendetta… Seguici su Instagram.