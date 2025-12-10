Forbidden Fruit: Şahika assume una finta fidanzata per Yiğit | Anticipazioni 3^ stagione

Anche se cambierà volto all’inizio della terza stagione, Lila Argun (Buçe Buse Kahraman) sarà più che mai al centro della scena nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Decisa a sposare ad ogni costo Halit Argun (Talat Bulut), la nuova dark lady Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) non esiterà infatti a muovere un vero e proprio piano che, presto, potrebbe ritorcersi contro la ragazza. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Forbidden Fruit, news: Şahika e il sodalizio stretto con Yiğit

Come già anticipato, tutto partirà nel momento in cui Şahika scoprirà che il giovane Yiğit (Doğaç Yıldız) non solo è figlio di Ender Çelebi (Sevval Sam) ma anche del fratello maggiore Kaya (Barış Kılıç): un’informazione che la donna terrà per sé per trasformare il ragazzo nel suo burattino personale.

Non a caso, nel momento in cui Yiğit si macchierà dell’attentato ai danni di Ender, che farà perdere le sue tracce per ben otto mesi, Şahika penserà bene di assoldare il nipote per stare vicino giorno e notte a Erim (İlber Uygar Kaboğlu), al quale somministrerà delle vere e proprie droghe per alterare ancora di più il suo equilibrio mentale, già piuttosto scosso dalla presunta morte della madre…

Forbidden Fruit, trame: l’ordine di Şahika a Yiğit

Non contenta, Şahika assegnerà però a Yiğit un compito ancora più difficile: ad un certo punto, la Ekinci farà infatti presente al suo aiutante che bisogna tenere sotto controllo persino Lila. Proprio per questo, Şahika dirà a Yiğit che è necessario che la secondogenita di Halit si innamori di lui.

Seppur scettico, Yiğit si presterà ancora una volta ai comandi di Şahika, ma l’impresa si rivelerà più difficile del previsto, visto che Lila non proverà alcuna simpatia nei suoi confronti e non farà altro che dirgli che, dal suo punto di vista, non sta facendo per niente del bene a Erim, sempre più nervoso e lontano dalla guarigione. Un rapporto piuttosto burrascoso che Şahika deciderà di risolvere innescando la gelosia di Lila…

Forbidden Fruit, spoiler: Şahika assolda una finta fidanzata per Yiğit, ecco perché

Eh sì: nel corso di un concitato scambio di idee, Şahika dirà a Yiğit che Lila non lo prende abbastanza in considerazione come ipotetico fidanzato perché ha troppo l’aria da bravo ragazzo. Proprio per questo, la Ekinci dirà a Yiğit che deve assolutamente costruirsi una fama da latin lover, capace di passare da una fidanzata all’altra senza alcun tipo di problema.

Un discorso, abbastanza contorto, che assumerà dei toni più precisi quando Şahika troverà una finta fidanzata per Yiğit, che si presenterà all’improvviso in casa Argun proprio mentre il ragazzo starà cercando di attaccare bottone con Lila. Una situazione totalmente inaspettata per Yiğit, il quale però capirà subito che c’è Şahika dietro tutto quanto e manterrà il gioco di fronte alla “sconosciuta”.

Almeno inizialmente, il diversivo sembrerà fare centro, visto che Lila sarà piuttosto infastidita dalla comparsa della “fidanzata” di Yiğit. Seguici su Instagram.