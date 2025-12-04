Forbidden Fruit: Şahika cerca di avvelenare Yildiz ma… | Anticipazioni terza stagione

La cattiveria della nuova dark lady Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) prenderà letteralmente il sopravvento nelle puntate della terza stagione di Forbidden Fruit. Dato che sarà disposta a tutto pur di diventare la nuova moglie di Halit Argun (Talat Bulut), la sorella di Kaya (Barış Kılıç) cercherà di sbarazzarsi per sempre di Yildiz Yilmaz (Eda Ece). Tuttavia, l’impresa si rivelerà più difficile del previsto…

Forbidden Fruit, news: Şahika aizza Erim contro Yildiz

La storyline prenderà piede a otto mesi di distanza dalla presunta morte di Ender Çelebi (Şevval Sam). Nel momento in cui Yildiz si ripresenterà a Istanbul, dopo aver fatto perdere le sue tracce fin dal giorno in cui Ender è scomparsa, Şahika si sentirà minacciata dalla presenza della legittima consorte di Halit. A quel punto, la Ekinci penserà dunque bene di aizzare contro Yildiz il giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu), mai ripresosi del tutto dalla “morte” della madre.

Certa che Halit potrebbe presto troncare la loro liaison per via del bambino che Yildiz aspetta da lui, Şahika instillerà in Erim il dubbio che sia stata proprio la matrigna a uccidere Ender spingendola nelle acque del Bosforo dopo averla aggredita. Completamente drogato da Yiğit (Doğaç Yıldız), che agirà per contro di Şahika, Erim finirà dunque per entrare in piena notte in camera di Yildiz e cercherà di strangolarla.

Forbidden Fruit, trame: Yildiz organizza un baby shower a Villa Argun

Fortunatamente, a evitare un’escalation mortale sarà la domestica Aysel (Vildan Vatansever), che riuscirà a salvare Yildiz. Quanto accaduto farà dunque porre a Halit una serie di domande, visto che non riuscirà a capacitarsi di come il figlio abbia potuto tentare di uccidere la Yilmaz. Confortato dalla furba Şahika, che starà agendo sotto le direttive di un uomo misterioso, Halit deciderà dunque di segregare ancora di più Yildiz negli alloggi della servitù, confidando nel fatto che – non stando a stretto contatto con lei – Erim non farà più sciocchezze.

Tuttavia, visto che si sarà segretamente alleata con Ender, la quale avrà messo in piedi la sua finta morte per colpire Şahika al momento più opportuno, Yildiz continuerà a minare la serenità di villa Argun ed organizzerà all’insaputa di Halit un baby shower per il nascituro, che vorrà chiamare Halitcan.

Forbidden Fruit, spoiler: Şahika cerca di avvelenare Yildiz ma…

Ad indispettirsi, oltre a Halit, sarà pure Şahika, che a quel punto forzerà la mano e utilizzerà una soluzione estrema per accelerare la “dipartita” di Yildiz. Possiamo infatti anticiparvi che la Ekinci avvelenerà il cibo preparato da Aysel per la Yilmaz in modo tale da procurarle un malore letale.

Anche questo piano andrà incontro però all’ennesimo intoppo: quella sera, Yildiz deciderà infatti di non cenare e il suo cibo verrà mangiato da Aysel, che si sentirà male alla presenza di Şahika, Kaya e Halit. Immediatamente soccorsa e portata in ospedale, la domestica riuscirà a cavarsela.

Un vero e proprio imprevisto che porterà Şahika ad avvisare immediatamente il suo complice, affinché i medici non svelino a Halit che l’inserviente è stata avvelenata. A Aysel verrà dunque detto che il suo malore è stato innescato, probabilmente, dal troppo stress accumulato nell’ultimo periodo. Ipotesi che non convincerà affatto Yildiz, la quale capirà subito che Şahika ha cercato di avvelenarla, anche se a farne le spese è stata Aysel… Seguici su Instagram.