Forbidden Fruit: Erim cerca di strangolare Yildiz! | Anticipazioni terza stagione

Pericolo in vista per Yildiz Yilmaz (Eda Ece) nel corso delle primissime puntate della terza stagione di Forbidden Fruit: il figliastro Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) tenterà infatti di strangolarla. Dietro tutto quanto, ovviamente, ci sarà la nuova dark lady Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade).

Forbidden Fruit, news: la presunta morte di Ender manda in tilt Erim!

Come già anticipato, Ender Çelebi (Şevval Sam) verrà data per morta quando verrà aggredita da un misterioso personaggio e gettata, priva di sensi, nelle acque del Bosforo. Otto mesi più tardi, Erim non si sarà ancora ripreso per la scomparsa della madre (il cui corpo non sarà mai stato ritrovato), nonostante i tanti psicologi ingaggiati da Halit (Talat Bulut) per farlo guarire.

Al fianco del ragazzino ci sarà il fratello Yiğit (Doğaç Yıldız) – che però non avrà rivelato a nessuno la sua vera identità – e la pericolosa Şahika, che nel frattempo avrà avviato una relazione con Halit, anche quest’ultimo se sarà ancora sposato con Yildiz, a sua volta sparita nel nulla il giorno dello strano incidente a Ender. Una situazione, decisamente incandescente, che sarà destinata a peggiorare nel momento in cui la Yilmaz tornerà a Istanbul…

Forbidden Fruit, trame: la gravidanza di Yildiz interferisce coi piani di Şahika!

Eh sì: dopo aver stretto un accordo con la stessa Ender, che le rivelerà di aver fatto credere a tutti quanti che è morta per colpire Şahika quando meno se l’aspetta, Yildiz si presenterà a villa Argun durante la festa di fidanzamento tra la stessa Ekinci e Halit. Un’apparizione che, di fatto, manderà a monte i propositi nuziali della coppietta, che intendeva sposarsi entro quattro mesi, ossia il tempo necessario all’Argun Senior per ottenere il certificato di morte presunta di Yildiz.

Tuttavia, ad infastidire Şahika sarà un altro particolare, ossia il fatto che Yildiz è incinta di quasi nove mesi del nuovo erede di Halit. Proprio per questo, la nuova cattiva della dizi vorrà eliminare con ogni mezzo la rivale, anche se vorrà uscirne pulita. Non a caso, Şahika darà il via ad un astuto piano che vedrà il coinvolgimento di Erim…

Forbidden Fruit, spoiler: Erim cerca di strangolare Yildiz!

Visto che lo starà drogando da diversi giorni con l’aiuto di Yiğit, Şahika inizierà a insinuare in Erim il sospetto che possa essere stata proprio Yildiz a spingere giù Ender nelle acque del Bosforo. Puntando sul fatto che Halit ha deciso di ospitare la consorte negli alloggi della servitù finché non potrà fare il test del DNA e accertare che il bambino è davvero suo, Şahika suggerirà dunque enigmaticamente a Erim di fare qualcosa affinché l’assassina di sua madre non abbia la meglio.

Nel cuore della notte, visto che sarà sempre più fuori controllo, Erim entrerà dunque nella stanza di Yildiz e tenterà di strangolarla. Fortunatamente, la domestica Aysel (Vildan Vatansever) interverrà in tempo e riuscirà ad evitare il peggio, con Halit incredulo di fronte all’ultima azione compiuta dal figlio.

Tale circostanza farà capire a Yildiz che, probabilmente, Şahika ha fatto il lavaggio del cervello a Erim e accelererà ancora di più il ritorno in carne e ossa di Ender a Istanbul, ciò quando l'ennesimo piano della Ekinci per sbarazzarsi della Yilmaz e del suo bambino andrà in fumo…