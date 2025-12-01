Forbidden Fruit terza stagione: Ender non è morta e si allea con Yildiz! | Anticipazioni

Un’alleanza del tutto inattesa aprirà la terza stagione di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2026. Contrariamente a quanto tutti quanti penseranno, Ender Çelebi (Şevval Sam) non passerà a miglior vita e stringerà un patto con la “nemica amatissima” Yildiz Yilmaz (Eda Ece) per cercare di fermare la nuova dark lady Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade)…

Forbidden Fruit, news: l’attentato a Ender chiude la seconda stagione…

Come già anticipato, la situazione per Ender comincerà a complicarsi quando sospetterà che Şahika, la sorella di Kaya (Barış Kılıç) appena arrivata in città, sia una serial killer.

La Çelebi riterrà infatti plausibile che la donna abbia ucciso, circa un anno e mezzo prima, il suo marito ricchissimo, molto più vecchio di lei. Un dubbio che prenderà sempre più forma quando verrà ritrovato in fin di vita, nella sua camera d’albergo, Philip, il figlio del marito della Ekinci che le aveva parlato dei suoi sospetti sulla donna circa la morte del padre.

A quel punto, Ender affronterà Şahika per accusarla del duplice delitto, ma quella sera stessa verrà aggredita da un personaggio misterioso e buttata giù, priva di sensi, nella acque del Bosforo. Evento che chiuderà la seconda stagione della dizi…

Forbidden Fruit, trame: Yildiz “rovina” la festa di fidanzamento di Halit e Şahika

Otto mesi più tardi, nella terza stagione di Forbidden Fruit, tutti quanti crederanno che Ender sia passata a miglior vita, anche se non sarà mai stato ritrovato il suo corpo. Visto che non avrà più notizie della moglie Yildiz, sparita nel nulla lo stesso giorno del misterioso attentato alla Çelebi, Halit Argun (Talat Bulut) si sarà rifatto una vita al fianco di Şahika, desiderosa di diventare quanto prima la sua nuova sposa per portare avanti un piano studiato alla perfezione con un misterioso complice.

Nonostante la forte opposizione del fratello Kaya, che arriverà addirittura a dimettersi dal ruolo di CEO della Holding Argun per tornare ad esercitare la professione d’avvocato, Şahika organizzerà nei minimi dettagli la festa di fidanzamento con Halit, confidando nel fatto che il “fidanzato” potrà chiedere il certificato di morte presunta di Yildiz entro quattro mesi, qualora non dovesse riapparire.

Tuttavia, la macchinazione di Şahika andrà letteralmente in fumo quando Yildiz si presenterà alla festa di fidanzamento, incinta di otto mesi, e rivendicherà il ruolo di moglie legittima di Halit!

Forbidden Fruit, spoiler: Ender non è morta e si allea con Yildiz!

Fin dal primo istante, Yildiz chiarirà a Halit che il figlio che aspetta è suo e si renderà disponibile a fare qualsiasi tipo di test del DNA per dimostrargli che sta dicendo la verità. Tuttavia, come avrà fatto la Yilmaz a comparire proprio al momento opportuno per mandare a monte il piano di Şahika? Ve lo diciamo noi: a bussare alla porta della casa del paesino dove la Yilmaz si era nascosta per mesi sarà stata proprio Ender!!!

Un flashback chiarirà dunque che la Çelebi non è morta in seguito all’attentato e che si è nascosta per colpire Şahika quando meno se l’aspetta. Piuttosto malconcia, tanto da aver bisogno di un bastone per muoversi, Ender avrà dunque stretto un’alleanza con Yildiz per far fallire definitivamente il regno di bugie costruito da Şahika. Un piano che vedrà anche il coinvolgimento del fratello Caner (Barış Aytaç), che per mesi avrà finto di piangere per la sua morte.

Spronata da Ender, Yildiz avrà dunque accettato di tornare a Istanbul anche per garantire un futuro economicamente sereno al figlio che aspetta da Halit. Ma l’alleanza stretta con Ender per annientare Sahika porterà davvero agli effetti sperati? Quel che è certo è che dai discorsi della Celebi sembrerà sempre più chiaro che è stata proprio la Ekinci a tentare di ucciderla diversi mesi prima… Seguici su Instagram.