Forbidden Fruit: Yildiz e Ender cercano di smascherare Şahika ma… | Anticipazioni

L’inaspettata alleanza tra Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Ender Cellebi (Sevval Sam) sarà al centro della scena delle puntate iniziali della terza stagione di Forbidden Fruit. Le due donne faranno fronte comune per cercare di smascherare Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), disposta ad utilizzare qualsiasi mezzo pur di diventare la nuova moglie di Halit Argun (Talat Bulut).

Forbidden Fruit, news: Şahika comincia a drogare Erim con l’aiuto di Yiğit

Come prima cosa, è bene ricordare che la narrazione della terza stagione partirà a otto mesi di distanza dall’attentato ai danni di Ender, che come vi abbiamo accennato verrà aggredita e fatta cadere nelle acque del Bosforo dal figlio Yiğit (Doğaç Yıldız), che ce l’avrà a morte con lei per averlo abbandonato alla nascita alle cure di un padre adottivo violento.

Consapevole del fatto che Yiğit è anche figlio del fratello Kaya (Barış Kılıç), Şahika terrà questa informazione per sé e trasformerà il giovane nel suo assistente personale, puntando sul fatto che lei è l’unica persona a sapere che cosa ha fatto davvero a Ender e lo ha coperto. Proprio per questo, la Ekinci convincerà Yigit a drogare il giovane fratello Erim (İlber Uygar Kaboğlu), mai ripresosi del tutto dallo scomparsa e dalla presunta morte di Ender.

Forbidden Fruit, trame: Ender e Yildiz intralciano i piani di Şahika

Tuttavia, tale mossa non andrà esattamente come Şahika aveva preventivato. Invitata da Ender a palesarsi nuovamente in città, dopo aver fatto perdere le tracce lo stesso giorno del suo attentato, Yildiz si presenterà a casa Argun durante la festa di fidanzamento tra Halit e Şahika ed annuncerà a tutti quanti che sta aspettando un figlio dall’uomo, ancora legalmente suo marito.

In attesa di poter eseguire un test del DNA per accertarsi effettivamente della sua paternità, Halit permetterà dunque a Yildiz di alloggiare negli alloggi della servitù. Sfruttando le droghe che Yiğit gli starà somministrando, Şahika aizzerà dunque Erim contro Yildiz affinché tenti di strangolarla ma, quando questa mossa non andrà a buon fine, provvederà lei stessa ad avvelenare il cibo di Yildiz per levarsela di torno. Anche in questo caso, la Ekinci cadrà però in errore, visto che le pietanze verranno ingerite dalla domestica Aysel (Vildan Vatansever), che riuscirà a salvarsi grazie ad una corsa repentina in ospedale…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz e Ender cercano di smascherare Şahika ma…

Dato che la situazione starà diventando sempre più pericolosa, Ender deciderà dunque di entrare in aiuto di Yildiz e, con ancora addosso i postumi di un ictus innescati dall’attentato, svelerà a tutti quanti che non è morta ed è riuscita a salvarsi grazie all’aiuto di Sabri (Ahmet Kaynak), un uomo membro del peschereccio che l’ha salvata otto mesi prima.

Come prima cosa, dato l’atteggiamento scontroso che Erim assumerà nei suoi riguardi, Ender si fiderà dei sospetti di Yildiz e comincerà a temere che Şahika e Yiğit stiano in qualche modo drogando il figlio. Con l’aiuto di Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz), che scomoderà un suo amico infermiere, Ender e Yildiz entreranno così in possesso di un campione di sangue di Erim, in modo tale da poterlo fare analizzare e inchiodare la Ekinci alle sue responsabilità.

Questo piano verrà però intercettato da Halit che, spronato da Şahika, andrà fino in fondo e deciderà di fare analizzare comunque il campione prelevato ad Erim. Un diversivo che la Ekinci utilizzerà per allontanare da sé i sospetti quando, effettivamente, verrà accertato che il giovane Argun è stato drogato. In ogni caso, nonostante i giochetti di Şahika, Halit non riterrà possibile che sia stata Yildiz a fare del male a Erim, visto che in fondo ha sempre dimostrato di tenere a lui.

E così Ender, visto che la sua nuova nemica sarà sempre un passo avanti, penserà bene di raccontare che cosa le è successo fin dal giorno dell'incidente e vorrà utilizzare come testimone Sabri. Tale scelta si rivelerà però quella più giusta?