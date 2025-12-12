La Forza di una Donna: Nezir si presenta alla circoncisione di Doruk! | Anticipazioni

Festa per la circoncisione (quasi) da dimenticare per il piccolo Doruk (Ali Semi Sefil). Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, durante i festeggiamenti per il figlio di Bahar (Ozge Ozpirincii) e Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) succederà davvero di tutto e il lieto evento rischierà di trasformarsi in una vera e propria “tragedia”…

La Forza di una Donna, news: la scombussolata festa per Doruk

La giornata speciale comincerà infatti a prendere una brutta piega dal mattino, ossia quando Sarp verrà raggiunto da due poliziotti che lo arresteranno con l’accusa di aver nascosto il cadavere della madre Jülide (Şebnem Köstem) nelle false tombe di Bahar, Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk. Dietro tutto quanto, inaspettatamente, ci sarà Kismet Avci (Tuğçe Altuğ), la quale si impegnerà poi ad aiutarlo quando Arif (Feyyaz Duman) le farà presente che non otterrà di certo l’amore di Bahar togliendo di mezzo Sarp con dei loschi mezzi.

L’atmosfera, già piuttosto infuocata, si rovinerà poi ulteriormente quando, grazie ad una parola di troppo di Şirin (Seray Kaya), Bahar scoprirà da Enver (Serif Erol) e Piril (Ahu Yağtu) che la sorellastra ha preteso di scattare alcune foto compromettenti con Sarp per donarle, tempo prima, il midollo osseo. A quel punto, Bahar insisterà per vedere gli scatti e comincerà nuovamente a pensare che Sarp abbia avuto davvero una relazione con Şirin.

La Forza di una Donna, spoiler: Nezir si presente alla circoncisione di Doruk!

Il peggio dovrà però ancora venire: possiamo infatti anticiparvi che, grazie a Siri che gli farà avere in gran segreto un invito scritto a mano da Doruk, anche Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) busserà alla porta di Enver e Hatice (Bennu Yildirimlar) per prendere parte alla festa. Da un lato Bahar si avventerà su Şirin appena capirà che c’è lei dietro all’invito, dall’altro anche Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) perderà il controllo e si scaglierà contro Nezir, accusandolo della morte di Yeliz (Ayça Erturan).

Il tutto mentre, data l’assenza del padre, Doruk scapperà poco prima della circoncisione e verrà ritrovato proprio da Nezir, che lo riconsegnerà a Bahar. Una festa proprio da dimenticare, ma che sarà decisamente illuminante per lo stesso Nezir…

La Forza di una Donna, trame: Nezir scopre qualcosa di strano su Sarp

Eh sì: quando Sarp si unirà ai festeggiamenti (dopo che Kismet sarà riuscita a farlo rilasciare), Nezir non potrà fare a meno di chiedere all’uomo per quale ragione abbia preparato per il figlio una festa così modesta, vista il grosso impero economico di cui dispone. Richiesta che il Korkmaz pronuncerà poiché inconsapevole del fatto che Suat (Gazanfer Ündüz) si è fatto trasferire da Sarp tutto il suo patrimonio facendo ricadere la colpa su di lui.

Proprio per questo, Nezir storcerà il naso quando Sarp gli ricorderà che è per merito suo se non ha più niente. Una risposta che il criminale lascerà cadere, ma sulla quale ripenserà nelle ore successive, tant'è che chiederà a Azmi (Kuzey Yücehan) di investigare maggiormente sulla faccenda. Indagini che creeranno i presupposti per una triplice tragedia…