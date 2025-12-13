La Promessa: Curro fa una scoperta sconvolgente sul dottor Gamarra! | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Curro de la Mata (Xavi Lock) non sarà per niente intenzionato a mettere da parte le indagini private e segretissime sulla morte della sorella Jana Exposito (Ana Garces). Proprio per questo, col proseguire della narrazione, il ragazzo farà una scoperta sconcertante sul dottor Gamarra (Miquel Mota), il medico che si è preso cura di Jana nei suoi ultimi giorni di vita…

La Promessa, news: Curro interroga Gamarra, che poi sparisce nel nulla

Subito dopo la morte di Jana e il successivo arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), accusata dal sergente Burdina (Fran Cantos) del crimine, Curro avrà modo di intrattenersi col dottor Gamarra e gli chiederà com’è possibile che la sorella sia passata a miglior vita quando sembrava sul punto di riprendersi per lo sparo che l’aveva colpita.

A quel punto, il medico si farà scuro in volto e dirà a Curro che, dal suo punto di vista, qualcuno potrebbe aver agito in gran segreto affinché le condizioni di salute di Jana degenerassero. Una pista che De La Mata prenderà seriamente in considerazione poiché non pienamente convinto del fatto che sia stata davvero Cruz a uccidere Jana. Fatto sta che, in seguito a questo dialogo, Curro non potrà più parlare con Gamarra, visto che sparirà misteriosamente nel nulla…

La Promessa, trame: Curro e l’aiuto fondamentale di Pia!

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che, subito dopo tutti questi fatti e su consiglio di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) deciderà di ripudiare Curro per “ingraziarsi” il re, turbato dagli ultimi scandali della sua famiglia, e trasformerà il figlio nel nuovo valletto della tenuta.

Grazie a questo demansionamento, che metterà in seria difficoltà la sua “amata” Angela (Marta Costa), Curro potrà dunque continuare a stare a La Promessa e portare avanti le sue indagini per capire cosa sia davvero successo a Jana. Durante una di queste “indagini”, C’è da dire che Curro verrà beccato da Pia Adarre (Maria Castro) a rovistare tra le cose della camera di Cruz, ma – dopo aver ascoltato i suoi dubbi – la domestica deciderà di aiutarlo a scoprire la verità.

La Promessa, trame: Curro fa una scoperta sconvolgente sul dottor Gamarra!

Proprio per questo, utilizzando il legame che comunque ha con Alonso, Curro riuscirà ad ottenere un permesso per recarsi ancora una volta a casa del dottor Gamarra, dove una vicina gli darà una notizia sconvolgente. La donna gli dirà infatti che l’uomo è morto in seguito ad un misterioso incidente stradale. Una coincidenza alla quale, neanche a dirlo, Curro non crederà minimamente, tant’è che si convincerà del fatto che qualcuno abbia messo appositamente fuori gioco il medico per non farlo più parlare.

Questo rischioso risvolto agiterà parecchio Pia, soprattutto quando Curro si mostrerà deciso ad andare fino in fondo alla questione e sarà pronto a cercare di infastidire gli eventuali colpevoli della morte di Jana per metterli in tensione. Non a caso, la prima persona con cui Curro parlerà sarà Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)…