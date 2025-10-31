Curro e la sparizione del medico che ha curato Jana | La promessa anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, il giallo della morte di Jana Exposito (Ana Garces) prenderà largo spazio nelle trame della soap. Fin da subito, Curro de la Mata (Xavi Lock) si troverà infatti ad avere a che fare con uno strano avvenimento: la sparizione improvvisa del medico che ha curato la sorella nelle sue ultime ore.

La Promessa, news: il giallo della morte di Jana ha inizio

Come sapete, Jana morirà in seguito ad uno sparo che l’avrà colpita in pieno ventre (dopo alcuni giorni di agonia). Tuttavia, poco prima di passare a miglior vita insieme al bambino che aspettava dal marito Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho), la Exposito riprenderà brevemente conoscenza, dando dei timidi segnali di ripresa, e riuscirà a far comprendere a Curro che non è stata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) a spararle.

Nonostante ciò, Curro sceglierà deliberatamente di non salvare Cruz quando il Sergente Burdina (Fran Cantos) procederà con il suo arresto; ciò perché considererà comunque la marchesa responsabile delle morti della madre Dolores (Anai Gonzalez) e di Tomas (Jordi Coll). A quel punto, subito dopo il funerale della ragazza, la missione di Curro sarà soltanto una: trovare il vero assassino di Jana…

La Promessa, trame: Curro interroga il medico

In un successivo dialogo con l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros), che si sentirà estremamente in colpa per non essere riuscita a portare via Jana in tempo da La Promessa, Curro escluderà del tutto la possibilità che sia stata Cruz ad assassinare la sorella e giurerà a se stesso che troverà il suo vero assassino, che a suo dire starà ancora agendo indisturbato nella tenuta.

Come prima mossa, il giovane De La Mata penserà dunque di interrogare il medico che si è preso cura di Jana nei suoi ultimi giorni di vita e gli chiederà per quale la ragione la parente sia peggiorata all’improvviso, anche se lui aveva ormai detto che il peggio era passato. Nervoso, il dottore cercherà dapprima di tergiversare sulla domanda, ma poi dirà a Curro che non può escludere del tutto la possibilità che sia successo qualcos’altro sfuggito al suo controllo…

La Promessa, spoiler: Curro e la strana sparizione del medico che ha curato Jana!

Fatto sta che, in seguito a questo concitato scambio di idee, che avverrà sotto l’occhio indiscreto di una persona nascosta, il dottore che si è preso cura di Jana sparirà nel nulla, trasferendosi all’improvviso e non dando più segnali di sé. Una strana circostanza che non potrà che impensierire Curro, il quale ancora una volta andrà a parlare con Ramona per metterla al corrente delle ultime novità.

I due converranno dunque sul fatto che la loro pista sull’omicidio di Jana non è sbagliata e che, quindi, Cruz non sia la vera colpevole. E altri accadimenti, che coinvolgeranno altri personaggi, spianeranno sempre più la strada a questa teoria… Seguici su Instagram.