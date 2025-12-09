Stella perde la testa e simula la morte di… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la bugia di Stella

Fino a dove si spingerà la folle ossessione di Stella Johanson (Daniela Galbo)? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando questo giovane personaggio perderà totalmente il controllo, arrivando a commettere un gesto inimmaginabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale respinge Stella

Un nuovo personaggio sta movimentando ormai da alcune settimane le vite di Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe). Stiamo parlando di Stella Johanson, una ragazza con un evidente disturbo psichico.

Letteralmente ossessionata da Lale, la ragazza ha infatti tessuto un intrigo dietro l’altro nella speranza di legare a sé la Ceylan, isolandola dal resto degli affetti (Theo in primis). Alla fine, però, sarà la sua stessa ossessione a tradirla…

Dopo aver sempre difeso Stella dalle insinuazioni di Theo, nei prossimi giorni Lale aprirà infatti finalmente gli occhi su quanto sia disturbata la sua “fan”, quando quest’ultima si trasformerà in un suo “clone”, copiandone trucco, hair style e persino abiti! E a quel punto la Ceylan prenderà le distanze…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Stella inventa la morte della sorella

Disperata per aver perso il suo grande idolo, Stella tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi a Lale, ma invano. E sarà allora che la Johanson dimostrerà quanto è profondo il suo disagio psichico…

Pronta a tutto pur di riavvicinarsi a Lale, Stella tesserà dunque un nuovo intrigo, arrivando a concepire una menzogna davvero inimmaginabile: sua sorella Tamara è morta!

Inutile dire che di fronte ad una simile tragedia la Ceylan metterà da parte le sue riserve e proverà a consolare “l’amica”. Ma riuscirà Stella a tenere in piedi una bugia di tale portata? Seguici su Instagram.