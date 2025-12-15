VINCENT cade in tentazione e inizia la sua svolta dark! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: il cambiamento di Vincent

Tutto sta ancora una volta per cambiare in questa sorprendente 20^ stagione di Tempesta d’amore! Dopo l’incredibile evoluzione di Philipp Brandes (Robin Schick) da perfido antagonista a eroe romantico, nelle prossime puntate italiane della soap assisteremo infatti ad un’inaspettata svolta dark per un personaggio fino ad ora rimasto sempre sulla retta via: Vincent Ritter (Martin Walde)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vincent geloso di Philipp

Il triangolo sentimentale con al centro Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) continua a regalarci sorprese! Se inizialmente non sembravano esserci dubbi sul fatto che fosse il generoso e onesto veterinario Vincent Ritter a meritare il cuore della ragazza, da ormai qualche mese le quotazioni di Philipp Brandes sono invece salite improvvisamente, grazie ad un’evoluzione in positivo del ragazzo.

Benché a lungo combattuta tra i suoi sentimenti per i due uomini, alla fine Ana sembra però aver fatto la sua scelta: è con Vincent che vuole un futuro! Una decisione che ha riempito di gioia il veterinario, spezzando invece il cuore a Philipp. Convinto che la sua amata sia tornata con Ritter solo per gratitudine, il ragazzo tenterà infatti di aprirle gli occhi. Tutto, però, sarà invano…

Ma Philipp avrà davvero torto oppure nelle sue parole si nasconde un fondo di verità? Come vi abbiamo anticipato, sarà la stessa Ana a iniziare ad interrogarsi sulla vera natura del suo legame per Vincent e, come se non bastasse, si renderà conto di non sopportare l’idea di far soffrire Philipp. E sarà proprio l’evidente legame tra la Alves e quest’ultimo a non lasciare pace a Vincent…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vincent cade in tentazione

Nonostante le rassicurazioni di Ana di aver scelto di stare con lui e di non volere più nulla da Philipp, Vincent non riuscirà infatti a sopportare l’idea che la sua amata provi a proteggere il suo ex. Una rabbia che crescerà a dismisura quando il rivale lo accuserà di aver “comprato” l’amore della Alves donando a quest’ultima un rene. Sarà però un altro incidente a far scoccare la scintilla…

Già roso dalla gelosia, Vincent assisterà infatti ad una conversazione a cuore aperto tra Ana e Philipp in cui la ragazza confesserà che – senza gli avvenimenti degli ultimi tempi – forse la loro relazione non sarebbe finita. E a quel punto Ritter perderà il controllo…

Ormai ossessionato dal timore di perdere la donna che ama, il veterinario inizierà a scivolare verso un cammino pericoloso, che lo porterà a commettere un gesto ignobile pur di liberarsi per sempre del suo rivale in amore. Un cambiamento che è destinato a lasciare il segno… Seguici su Instagram.