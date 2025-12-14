Ana dubita del suo amore per Vincent. Ecco perché… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: i dubbi di Ana

Dopo mesi di dubbi, Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) ha finalmente capito chi è il suo grande amore? Ebbene, proprio quando la risposta sembrerà essere positiva, i dubbi torneranno! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 20^ stagione della soap inizierà infatti a dubitare dei propri sentimenti per Vincent Ritter (Martin Walde)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana torna insieme a Vincent

Da mesi ormai Ana Alves si trova intrappolata in un doloroso triangolo sentimentale da cui non sembra esserci via d’uscita. Sinceramente innamorata sia di Vincent Ritter che di Philipp Brandes (Robin Schick), la ragazza non sembra infatti riuscire a scegliere tra i suoi due spasimanti… almeno fino ad ora!

Come sappiamo, la bella protagonista della 20^ stagione di Tempesta d’amore si è da pochissimo sottoposta ad un delicato intervento di trapianto di rene. Organo che le è stato donato da niente altri che Vincent! E quest’ultimo pagherà un caro prezzo per la propria generosità…

A causa di alcune complicazioni postoperatorie, il bel veterinario si trova infatti tra la vita e la morte, per la disperazione di tutti i suoi cari… Ana in primis! Ebbene, sarà proprio in queste drammatiche circostanze che la Alves si riavvicinerà al suo ex, riscoprendo i propri sentimenti per lui. E così – quando Ritter si riprenderà le chiederà una nuova chance – lei accetterà!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana dubita dei propri sentimenti

A mesi di distanza dalla loro dolorosa separazione, Ana e Vincent torneranno dunque ufficialmente ad essere una coppia. Una notizia che verrà accolta con gioia sia da Markus (Timo Ben Schöfer) che da Lale (Yeliz Simsek), ma che a sorpresa non sarà gradita da Nicole (Dionne Wudu).

Benché da sempre a favore della relazione tra la figlia ed il veterinario, la donna temerà infatti che la decisione improvvisa di Ana di tornare dal suo ex non sia dettata realmente dall’amore, bensì dalla gratitudine. E non sarà l’unica a pensarla così…

Anche Philipp – disperato all’idea di aver perso la donna che ama – proverà a convincere quest’ultima che ciò che la lega a Vincent non siano dei sentimenti reali. Parole, queste, che – seppur non disinteressate – faranno colpo sulla ragazza…

Col passare del tempo Ana inizierà infatti ad interrogarsi se la madre e Philipp non abbiano dopotutto ragione: è tornata insieme a Vincent perché lo ama davvero oppure per riconoscenza? Per ora vi anticipiamo che per avere la risposta ci vorrà ancora un po’ di tempo… Seguici su Instagram.