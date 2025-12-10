Tra Ana e Vincent riesplode l’amore! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Ana e Vincent di nuovo insieme

Un momento attesissimo è in arrivo per i fan della coppia formata da Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra questi due personaggi riesploderà infatti inaspettatamente l’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana divisa tra Vincent e Philipp

Un vero e proprio dramma sentimentale ha colpito Ana Alves. Da sempre perdutamente innamorata di Philipp Brandes (Robin Schick), è stata crudelmente tradita e ingannata da quest’ultimo, finendo per trovare conforto in Vincent Ritter, con cui ha scoperto il vero amore. Neanche in questo caso, però, l’idillio è durato…

Con una serie di crudeli intrighi, Philipp è infatti riuscito a distruggere l’appena nata relazione tra il bel veterinario e la ragazza, riuscendo a riconquistare ancora una volta quest’ultima. Proprio allora, però, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato: tra Philipp e Ana è sbocciato il vero amore!

Non c’è dunque da stupirsi se – da quando Ana ha scoperto la verità – si trova di fronte ad un profondo dilemma: chi tra Vincent e Philipp è il suo grande amore? Un dubbio cresciuto a dismisura quando entrambi i ragazzi si sono offerti di donarle un rene per salvarle la vita. Chi tra i due avrà dunque la meglio?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana torna insieme a Vincent

Come sappiamo, alla fine è stato Vincent ad essere “prescelto” e si è sottoposto al delicato intervento chirurgico. Se il suo gesto salverà la vita di Ana, però, il veterinario pagherà a caro prezzo la propria generosità: a causa di un’emorragia seguita da un’infezione, l’uomo rischierà di morire!

Inutile dire che la situazione sarà un durissimo colpo per Ana, che si sentirà ulteriormente in debito nei confronti del suo ex. Preoccupatissima per le sue sorti, la Alves resterà dunque giorno e notte al capezzale di Vincent, finendo per riscoprire i suoi sentimenti per lui, tanto da fare un sogno romantico con protagonista proprio il bel veterinario. E così – quando quest’ultimo finalmente si riprenderà – la ragazza non avrà dubbi: è con lui che vuole stare!

Dopo settimane di tira e molla, Ana prenderà dunque la propria decisione e ricomincerà una relazione con Vincent, chiudendo così il "capitolo Philipp". Ma sarà la sua scelta definitiva? Lo scopriremo presto…