Maria Corleone 2: anticipazioni, cast, trame episodi | Quante puntate sono

(A cura di Luca Avagliano) Il destino di Maria Corleone è pronto a travolgere nuovamente il pubblico. Da martedì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, torna una delle serie italiane più amate, con una seconda stagione di quattro puntate (otto episodi, due ogni serata) che promette di essere ancora più intensa, tra giochi di potere, tradimenti e passioni impossibili da spegnere.

Maria Corleone 2: anticipazioni seconda puntata 6 maggio

Sandra è in fuga con il piccolo Giovannino e preferisce non svelare nemmeno a Maria il suo rifugio. Intanto, don Luciano si occupa del traffico internazionale gestito da Lombardo; nel frattempo Maria, con l’aiuto di Stefano, che si sta innamorando sempre più di Beatrice, tenta di salvare la Lady by Corleone dal fallimento. Nonostante tutto, continua a percepire la minaccia di Zerilli e decide di agire da sola per rintracciarlo. Luca scoprirà i suoi piani? E come reagirà all’iniziativa “solitaria” di Maria?

Maria Corleone 2: trama prima puntata 29 aprile

Tony Zerilli ha tentato di assassinare Maria Corleone durante la sfilata di Lady By Corleone, riuscendo a scappare nel caos che ne è seguito. Il padre di Maria, il ricercato Don Luciano, infuriato per l’accaduto e determinato a trovare Tony, si mette sulle sue tracce, mentre la polizia, guidata dal PM Luca Spada, ex compagno di Maria e padre del piccolo Giovannino, adottato dalla sorella di Maria, Sandra, è ugualmente impegnata nella ricerca del fuggitivo che rappresenta ancora una minaccia mortale per Maria.

Maria Corleone, seconda stagione: sinossi e dove eravamo rimasti

Dopo aver lasciato Palermo per inseguire il sogno di una vita nuova a Milano, la giovane stilista Maria Corleone pensava di aver chiuso i conti con il passato. Ma la storia della sua famiglia — marchiata dal sangue e dalla mafia — non smette di bussare alla porta. Quando tutto sembra finalmente pronto per una nuova partenza, un attentato durante l’inaugurazione del Polo della Moda cambia ancora una volta il corso degli eventi.

Ora Maria si trova al centro di un intricato gioco di potere e vendetta, dove ogni mossa può costare carissimo. Tra sparatorie, alleanze pericolose e tradimenti che si annidano tra le pieghe dei sentimenti, proteggere chi ama — il piccolo Giovannino e Luca Spada, il procuratore che ha sacrificato tutto per lei — diventa una battaglia disperata. Ma anche il cuore più determinato ha il suo limite. E stavolta, perdere se stessa potrebbe essere il prezzo da pagare.

Nel finale della prima stagione, Maria e Luca avevano salvato il loro bambino dalle mire della criminalità. In cambio del suo amore, Spada aveva cancellato il fascicolo che incriminava la donna, ricevendo da lei informazioni cruciali per incastrare Don Luciano, il boss e padre della donna che ama. Un piano rischioso, fallito all’ultimo istante, che aveva portato la protagonista a lasciare Palermo nel tentativo di costruire un futuro diverso. Ma l’eredità criminale, come un’ombra lunga, l’ha raggiunta anche a Milano, pronta a travolgere ogni cosa.

Maria Corleone cast: personaggi e interpreti della stagione 2

Un cast d’eccezione per una storia senza respiro. Rosa Diletta Rossi torna a vestire i panni di una protagonista intensa e combattiva. L’attrice, nota per i suoi ruoli in “Che Dio ci aiuti”, “Suburra” e “Nero a metà”, regala un’interpretazione vibrante, capace di raccontare le mille sfumature di una donna in bilico tra la salvezza e la dannazione. Al suo fianco, Alessandro Fella nei panni di Luca Spada, il magistrato diviso tra il rigore della legge e un amore che sfida ogni logica. A incarnare la figura imponente e crudele di Don Luciano Corleone è ancora una volta Fortunato Cerlino, indimenticabile volto di “Gomorra”.

Completano il cast: Vittorio Magazzù (Stefano Corleone) e Federica De Cola (Sandra Corleone), fratelli di Maria, con cui il conflitto familiare si farà sempre più acceso. E ancora: Fabrizio Ferracane, nei panni del cinico e ambizioso Matteo Lombardo, pronto a sfidare Don Luciano per il controllo del porto di Palermo. Infine, Denise Tantucci è Beatrice Serra, un’affascinante imprenditrice destinata a conquistare il cuore di Stefano. Un intreccio di destini che porterà ogni personaggio a confrontarsi con i propri demoni e con scelte sempre più estreme.

Tra emozioni e colpi di scena, Maria Corleone 2 si annuncia come una corsa adrenalinica tra la voglia di riscatto e l’inevitabilità delle radici. Sullo sfondo di una Sicilia feroce e affascinante e di una Milano che non offre scampo, si consuma la battaglia di una donna che vorrebbe solo essere libera, ma che non può dimenticare da dove viene. Seguici su Instagram.