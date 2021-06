Su Canale 5, ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda la soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore, che ci sta facendo compagnia durante l’estate 2021. Questa nuova serie riporta sui nostri teleschermi il popolare attore Can Yaman, che – specie dopo Daydreamer – ha ormai conquistato grande notorietà in Italia (tanto da prendere parte anche a progetti come Che Dio ci aiuti o il futuro reboot di Sandokan).

In Mr Wrong, Yaman ritrova come partner di scena l’attrice Özge Gürel. I due tornano dunque a fare coppia in tv dopo l’esperienza felice (e molto apprezzata dal pubblico italiano) di Bitter Sweet, telenovela a cui abbiamo assistito alcuni anni fa.

Vediamo dunque qual è la composizione del cast di Mr Wrong, ecco gli interpreti e i relativi personaggi a cui prestano il volto.

Can Yaman (Özgür Atasoy), Özge Gürel (Ezgi İnal), Gürgen Öz (Levent Yazman), Fatma Toptaş (Cansu Akman), Suat Sungur (Ünal Yılmaz), Lale Başar (Sevim Atasoy), Cemre Gümeli (Deniz Koparan), Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer), Sarp Can Köroğlu (dott. Serdar Öztürk), Taygun Sungar (Soner Seçkin), Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz), Deniz Özerman (Fitnat Atasoy), Ece İrtem (Gizem Sezer), Anıl Çelik (Emre Eren), Ecem Karavus (Yesim Ozturk), Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan), Ada Arca (Zeynep Yaman).

