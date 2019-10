Maurizio Casagrande ha presentato il Galà del cinema e delle fiction

Si è chiuso anche quest’anno il Galà del cinema e della fiction e dunque vi riepiloghiamo tutti i premiati della prestigiosa manifestazione, grazie al comunicato stampa diffuso dall’organizzazione del Galà.

Si è conclusa all’insegna della celebrazione del Talento, l’undicesima edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania, che si è svolta tra Napoli e Castellammare di Stabia dal 7 all’ 11 ottobre con il Patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.

Ideato da Valeria Della Rocca, amministratore della Solaria Service Event Organizer, e puntualmente diretto dal giornalista e regista Marco Spagnoli, il Galà del Cinema e della Fiction ha scommesso fin dal suo esordio sull’ opportunità di valorizzare il cinema e l’audiovisivo in Campania – regione dove la quantità e qualità dei prodotti audiovisivi è sempre più rilevante – e focalizza i suoi sforzi sul valore del “Cineturismo” quale prezioso indotto di incremento economico della Campania.

Il Galà è inoltre attento, da sempre, a quanto avviene nel mondo della produzione italiana in generale, e l’edizione di quest’anno è stata particolarmente connotata dal talento al femminile e da un’impronta giovane molto significativa. Claudia Gerini “Premio Speciale Attrice dell’Anno”, Anna Foglietta “Migliore Attrice Protagonista”, il cast femminile della fiction Rai di enorme successo “L’amica geniale”, la giovanissima regista Chiara Marotta premiata per il miglior cortometraggio “Veronica non sa fumare” – solo per citare alcune artiste e registe il cui talento è stato premiato; passando alle promesse del panorama cinematografico e televisivo italiano, il Premio “Premio Rising Star” ad Antonia “Nina” Fotaras, attrice poliglotta già avviata ad una carriera internazionale.

A condurre la serata di premiazione, che si è svolta nella cornice mozzafiato del Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, è stato anche quest’anno Maurizio Casagrande, irresistibile mattatore affiancato da Violante Placido, affascinante madrina dell’XI edizione del Galà.

Entrando nel vivo dei vincitori del concorso, “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone conquista il Premio Migliore Film, il suo protagonista Francesco Di Leva vince invece il Premio Miglior Attore Protagonista; la Migliore Fiction è invece “L’Amica Geniale”.

Passando ai premi speciali, a Lino Guanciale il Premio Speciale Cinema e Fiction, a Massimo Poggio il Premio Speciale Attore di Fiction dell’Anno mentre a Nicola Guaglianone è andato il Premio Speciale Sceneggiatore dell’Anno; a ritirare il Premio Speciale Giornalista dell’Anno è stato quest’anno Malcom Pagani vicedirettore di Vanity Fair Italia. Per questa edizione è stato deciso, inoltre, di valorizzare maggiori categorie della recitazione: a Carlo Buccirosso è stato assegnato infatti il Premio Miglior Attore non Protagonista e a Marina Confalone il Premio Miglior Attrice non Protagonista.

Tra i premi speciali della Giuria – giuria presieduta da Titta Fiore (giornalista e Presidente della Film Commission Regione Campania) e composta da Teresa Marchesi (giornalista e critica cinematografica), Valerio Caprara (giornalista e critico cinematografico), Riccardo Grandi (regista e sceneggiatore), Enrico Magrelli (giornalista e critico cinematografico),Corrado Matera (Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo Regione Campania), Teresa Marchesi (giornalista), Iago Garcia (attore), Riccardo Grandi (regista), Tonino Pinto (giornalista e critico cinematografico), Enzo Sisti(produttore esecutivo), Enzo D’Errico (direttore del Corriere del Mezzogiorno) – sono stati assegnati a Claudio Giovannesi (per “La paranza dei bambini”) il quale ha lasciato un video messaggio per il pubblico poichè impegnato all’estero, e a Massimiliano Gallo (premiato lo scorso 3 ottobre durante la conferenza stampa di presentazione del Galà a Roma).

Ampio spazio è stato dedicato anche ai Premi Speciali delle aziende partner: Enzo Sisti ha ricevuto il Premio Speciale T&D Trasporti Cinematografici mentre il Premio Speciale Banca Stabiese Lello Radice è stato assegnato all’attore Gianni Parisi.

Ecco tutti i vincitori del Concorso:

Premio Migliore Film – “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone

Premio Miglior Attore Protagonista – Francesco Di Leva

Premio Migliore Attrice Protagonista – Anna Foglietta

Premio Miglior Attore di Fiction – Arturo Muselli

Premio Miglior Attrice di Fiction – Cristiana dell’Anna ex aequo con Il cast femminile de “L’Amica geniale”

Premio Miglior Attore non Protagonista – Carlo Buccirosso

Premio Miglior Attrice non Protagonista – Marina Confalone

Premio Migliore Fiction – “L’Amica geniale” di Saverio Costanzo

Premi tutti i Premi Speciali:

Premio Speciale Attrice dell’Anno – Claudia Gerini

Premio Speciale Attore di Fiction dell’Anno – Massimo Poggio

Premio Speciale della Giuria (FILM) – “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi

Premio Speciale della Giuria (ATTORI) – Massimiliano Gallo

Premio Speciale della Giuria (ATTRICI) – Virginia Apicella

Premio Speciale Cinema e Fiction – Lino Guanciale

Premio Speciale Sceneggiatore dell’Anno – Nicola Guaglianone

Premio Speciale Giornalista dell’Anno – Malcom Pagani

Premio Speciale Rising Star – Antonia “Nina” Fotaras

Premio T&D Trasporti Cinematografici – Enzo Sisti

Premio Speciale per l’Impegno nello Spettacolo – Ester Gatta

Premio Banca Stabiese Lello Radice – Gianni Parisi

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci!