Arriva il Natale e, come sempre succede, cambia un po’ il daytime Mediaset, che si adegua ai giorni di festa con un palinsesto ricco soprattutto di film tematici.

Stavolta, a dirla tutta, il cambiamento di cui sopra è un po’ meno evidente rispetto agli anni precedenti: Beautiful e Una vita stanno continuando ad andare in onda anche durante le festività e i telespettatori di Canale 5 hanno per ora dovuto rinunciare solo all’appuntamento quotidiano con Il segreto (che comunque tornerà a breve e tra gennaio e febbraio proporrà al pubblico le sue ultime puntate, prima che su Puente Viejo cali definitivamente il sipario).

Nonostante ciò, i Forrester e gli abitanti di Acacias 38 si prendono a questo punto una pausa veramente “mini”, che riguarderà solo oggi (24 dicembre) e domani (25). Beautiful e Una vita ricominceranno dunque ad andare in onda già da sabato 26, giorno in cui peraltro la telenovela spagnola avrà una durata maggiore del solito (dalle 14,10 alle 15).

Domenica 27 dicembre ci sarà solo Beautiful e non Una vita, poi da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre la programmazione sarà normale. Il 31 dicembre e il 1° gennaio si ripeterà lo stesso schema di oggi e domani, con una nuova sosta di due giorni.

Quanto a Daydreamer, già sappiamo (e i promo in tv lo stanno confermando) che le avventure di Can e Sanem proseguiranno da ora in poi in prima serata: dal 7 gennaio vedremo i nostri eroi il giovedì sera in prime time. Concludiamo il “discorso Mediaset” con Tempesta d’amore: le storie ambientate al Furstenhof continuano senza alcuna pausa, salvo nei giorni 26 dicembre e 1° gennaio in cui la soap tedesca mancherà all’appuntamento.

E le soap Rai? Un posto al sole prosegue il suo percorso durante tutto il periodo natalizio (si fermerà solo il 31 dicembre ma poi il 1° gennaio ci sarà una doppia puntata), mentre Il Paradiso delle signore continua fino a Natale e poi salterà completamente la settimana di Capodanno (tornerà in onda il 4 gennaio).

