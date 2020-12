Alessandro Fella / Il paradiso delle signore (Federico Cattaneo)

Le anticipazioni di oggi de Il Paradiso delle Signore riguardano la famiglia Cattaneo: abbiamo visto infatti come le recenti vicissitudini abbiano portato il giovane Federico (Alessandro Fella) a prendere le distanze dalla sua famiglia, in primis da sua madre Silvia (Marta Richeldi). La scoperta di essere figlio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e non di Luciano (Giorgio Lupano) non è stata roba da poco per il giovane e questo lo ha portato a disgregare gli equilibri che fino a quel momento risultavano saldi.

Federico ha compreso le motivazioni del padre e il suo desiderio di creare una famiglia con Clelia (Enrica Pintore) rispettando pur sempre la moglie Silvia, mentre quest’ultima non si dà pace per aver deluso suo figlio ed essere rimasta sola.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La compagnia di zia Ernesta (Pia Engleberth) sarà nelle prossime puntate una magra consolazione per Silvia e solo l’entusiasmo di Stefania (Grace Ambrose) riuscirà a farla sorridere un po’, quando la ragazza le proporrà di realizzare l’albero di Natale per le feste: il desiderio della signora Cattaneo sarà però quello di avere Federico a casa per la cena della vigilia e vedremo come la zia Ernesta mentirà alla donna dicendole che il ragazzo sarà presente, mentre Luciano si ritroverà a pregare il figlio di accontentare il desiderio della madre almeno per il pranzo del 25 dicembre.

Gli spoiler ci dicono inoltre che Umberto Guarnieri chiederà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di consegnare a nome suo a Federico il dono che ha acquistato per lui; nel frattempo il ragazzo sarà sempre più turbato all’idea di perdonare o meno la madre e solo grazie all’aiuto di Stefania comprenderà quanto dispiacere potrebbe dare a Silvia se non si presenterà la sera di Natale.

Il Natale farà insomma il miracolo? Pare di sì: le trame indicano che Federico racconterà a Luciano di quanto sia stata felice la madre nel vederlo entrare in casa per cenare e festeggiare insieme e, a questo punto, il ragioniere esorterà il figlio a perdonare definitivamente la madre! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.