Beatrice e Vittorio / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Per i fan de Il paradiso delle signore sta per iniziare la settimana più “dura” dell’inverno, quella in cui è prevista una sia pur breve pausa nella programmazione (come già avvenne l’anno scorso, del resto). Le vicende della fiction daily di Rai 1 torneranno a partire dal 4 gennaio, ma cosa succederà?

Con l’avvio del 2021, torneranno in auge diverse trame che finora erano state lasciate in sospeso, come quella riguardante Achille Ravasi (già, che fine ha fatto?…) oppure la famosa lettera scritta da Salvatore (Emanuel Caserio) per Gabriella (Ilaria Rossi) e che lei non ha mai ricevuto per colpa di Agnese (Antonella Attili). Nei prossimi giorni vi parleremo più diffusamente di queste vicende, ma al momento tutti gli occhi dei fan sono puntati sull’atteso ritorno di Marta Guarnieri che già si aspettava a Natale ma che non c’è stato.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In realtà il rientro di Marta non era da attendersi ora, visto che Gloria Radulescu ha ripreso a girare soltanto da poco, ma avverrà nei primi mesi del nuovo anno (le scene con le varie telefonate che di tanto in tanto la Guarnieri fa al marito sono state evidentemente realizzate in precedenza).

La curiosità degli aficionados riguarda soprattutto la futura interazione tra Marta e Beatrice (Caterina Bertone), la cognata di Vittorio (Alessandro Tersigni). Le due donne si incontreranno?

Presumibilmente sì, visto che – stando a recenti dirette Instagram – sembra proprio che la figlia di Umberto (Roberto Farnesi) avrà a che fare con i nuovi parenti del marito. In tale prospettiva, peraltro, non si può fare a meno di notare una sempre maggiore amicizia tra il ragionier Conti e la cognata, che sta abbandonando gradualmente l’atteggiamento “bellicoso” degli esordi.

Sta di fatto che Adelaide (Vanessa Gravina) – che già dall’inizio non ha gradito particolarmente la presenza a Milano di questo nuovo gruppo familiare – non vedrà per niente di buon occhio il fatto che Beatrice e i suoi figli vivano a casa di Vittorio… Avrà ragione la lungimirante Contessa a non essere d’accordo con tale convivenza? Staremo a vedere…

Detto ciò, ci sono anche altre novità che riguardano il 2021 del Paradiso e una di queste (che però non è imminente) potrebbe almeno in teoria scombinare parecchio le carte nel grande magazzino più amato d'Italia. Presto ne parleremo!