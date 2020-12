Can Yaman (foto Mediaset)

Mentre in Italia va in onda con grande successo Daydreamer – Le ali del sogno, la soap turca che ha consacrato definitivamente il suo protagonista Can Yaman, stamattina grazie a RTL 102.5 è arrivata una notizia bomba che farà impazzire le sue numerose fan: il noto produttore televisivo Luca Bernabei, presidente della Lux Vide, ha anticipato che l’amatissimo attore turco sarà protagonista di una nuova serie tv su Sandokan, un progetto ambizioso che vedrà la partecipazione degli italiani Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

“È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo“, è il commento entusiasta dell’attore turco in collegamento telefonico con la radio. Yaman ha poi concluso: “Sono molto contento di essere stato scelto per interpretare il ruolo di Sandokan e spero di poter essere all’altezza delle aspettative“.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Can Yaman, oltre che stimato per il suo talento artistico, è divenuto un sex symbol per la sua bellezza prorompente, soprattutto nel ruolo di Can Divit (personaggio protagonista della seguitissima Daydreamer, che ha conquistato il pubblico femminile internazionale).

Dopo il suo ultimo progetto (la serie turca Bay Yanlis accanto alla collega e amica Ozge Gürel, che sarà trasmessa nei prossimi mesi da Canale 5 con il titolo Mr Wrong) dove si è mostrato al pubblico con capelli corti e senza barba, l’attore dovrà di nuovo sfoggiare la sua bellezza selvaggia per interpretare la famosa Tigre della Malesia, protagonista dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari. Le fan sono già in trepidante attesa di vedere il loro idolo nel celebre ruolo che in passato fece la fortuna dell’attore indiano Kabir Bedi!

Can Yaman a gennaio tornerà in Italia per incontrarsi con Luca Bernabei e definire gli ultimi dettagli del nuovo progetto. Non ci resta dunque attendere la fine delle festività natalizie per scoprire ulteriori dettagli sulla nuova avventura dell’attore più amato del momento. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.