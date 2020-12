Una vita

Natale 2020: UNA VITA continua, IL SEGRETO si ferma

Mediaset cambia all’improvviso le carte in tavola e, rispetto alle news diffuse qualche giorno fa e riportate anche dalla carta stampata, ha apportato una modifica alla programmazione pomeridiana del periodo natalizio.

Vi avevamo riportato qualche giorno fa che Una vita si sarebbe fermata durante le feste, mentre Il segreto sarebbe andata avanti: ebbene, sarà esattamente il contrario! Le ultime puntate della telenovela ambientata a Puente Viejo slittano a gennaio mentre le vicende ambientate ad Acacias continueranno a farci compagnia, esclusi i giorni 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio. Per Beautiful, invece, non cambia nulla rispetto a quanto anticipato: i Forrester quest’anno saranno con noi anche sotto l’albero.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A questo punto, vediamo cosa accadrà a Una vita dal 20 al 26 dicembre:

Ramon e Antonito decidono di adottare un’altra tattica per pareggiare i conti con Lolita e Carmen: decidono di mostrarsi arrabbiati con loro. Andrade convoca Mauro e Felipe per mostrare loro le ragazze in vendita e li incoraggia a passare del tempo con loro.

Felipe convince Andrade a mostrargli le sue ragazze di colore più belle, e ritrova finalmente Marcia, che Andrade riserva per i clienti speciali. Emilio cerca di mandare a monte il matrimonio tra la madre e Ledesma e induce l’uomo a firmare un documento compromettente. Ramon si trasferisce con Carmen in un altro appartamento per evitare tensioni con suo figlio e Lolita, ma le due donne non sono d’accordo.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.