Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 28 dicembre 2020 a sabato 2 gennaio 2021: Per evitare critiche da parte dei vicini, Genoveva torna ad interessarsi del progetto per il rimpatrio dei soldati. Carmen decide di fare il rito cabrahighese della verticale in strada. Finalmente la sua famiglia riesce a superare le sue divergenze. Felipe chiede ad Andrade il prezzo di Marcia e inizia a cercare disperatamente denaro. È disposto ad impegnare alcuni gioielli di Celia.

Amareggiato per aver saputo che Mauro è ancora un poliziotto e collabora con Mendez, Felipe si dice deciso a salvare Marcia per conto proprio. Terrorizzato dall’idea di volare, Servante cerca in ogni modo di sottrarsi al proprio dovere, tanto da indurre Cesareo e Fabiana a escogitare una vendetta. Per rincuorare Susana, che appare depressa, Rosina la sprona a partecipare a un concorso di disegno. Cinta è molto abbattuta, perché teme che Emilio nasconda qualcosa, e Bellita preoccupata decide di parlarne con Felicia.

Dopo aver costretto Ursula a dirle tutto quello che sa di Marcia, Genoveva offre aiuto a Felipe, che però non mostra segno di interesse. Emilio si presenta a casa Dominguez con l’aria di voler chiedere la mano di Cinta, ma Bellita non sembra molto contenta. Andrade riceve la telefonata di una donna che sostiene di avere informazioni che potrebbero interessarlo.

Felipe è stufo di aspettare che Mauro e la polizia attivino l’operazione di salvataggio per liberare Marcia e le altre ragazze dalle grinfie di Andrade, perciò ribadisce al trafficante che è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di sistemare la questione. La somma richiesta però è molto elevata e Felipe è costretto a chiedere denaro a Ramon e a Genoveva.

Emilio ufficializza il suo fidanzamento con Cinta e ottiene il benestare di José e Bellita: i due possono finalmente passeggiare insieme in pubblico, anche se vengono sorvegliati tutto il tempo da Arantxa. Servante finge di essersi fatto male a un piede per evitare il volo in dirigibile ma Cesareo escogita un piano per smascherare l’imbroglio. Susana sembra aver ritrovato la sua vena artistica, ma Casilda, Rosina e Felicia sono di tutt’altra opinione…

