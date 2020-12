Marcia / Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 3 a venerdì 8 gennaio 2021:

Felipe racimola il denaro per pagare il riscatto per Marcia. Andrade, però, inganna l’avvocato: vuole tenersi Marcia e il denaro.

Dopo che Andrade scopre la vera identità di Felipe, Mauro irrompe in casa sua con la polizia per salvare l’amico e arrestare il trafficante.

Alfonso Carchano, un noto produttore cinematografico, è interessato a scattare qualche foto a Cinta e Camino.

Mentre si diffonde la notizia dell’operazione di polizia contro la banda di Andrade, Marcia è in grande pericolo: la donna – che è stata gravemente ferita durante la retata della polizia in casa di Andrade – continua a versare in condizioni critiche!

Susana vince il concorso di moda, ma non sembra affatto contenta del suo trionfo.

