Mauro, Felipe e Genoveva di Una vita / Foto di Boomerang tv

Anticipazioni puntata 1097 di Una vita di sabato 26 dicembre 2020:

Ramon, per evitare futuri dissapori con Antonito e Lolita, intende trasferirsi con Carmen in un altro appartamento. Lolita e Carmen, però, non sono d’accordo…

Copernico Ledesma pensa di aver ammazzato Emilio e così, su consiglio di José, scappa via da Acacias…

Felipe incontra Marcia, che però gli dice che non deve sacrificarsi per lei. Il legale comunque non intende abbandonare la sua amata e chiede ad Andrea di averla per sé sborsando qualsiasi cifra!

Mauro ha una discussione con Felipe, al quale rimprovera di aver agito senza concordare niente con lui. Fatto sta che l’avvocato non si fida più dell’amico…

Genoveva cerca furbescamente di evitare qualsiasi critica da parte dei suoi vicini di Acacias e di conseguenza torna a a interessarsi del piano per il rimpatrio dei soldati. Ciò provoca stupore in Ramon e Liberto…

