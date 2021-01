Hope, Thomas / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 11 gennaio 2021:

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non è pronta a perdonare Thomas (Matthew Atkinson), visto anche come si è comportato con Douglas (Henry Joseph Samiri), ma ritiene che Brooke (Katherine Kelly Lang) non abbia diritto di stabilire con chi e dove il bambino debba vivere e avvisa il padre che il suo matrimonio con la Logan potrebbe davvero finire se non trovano punti di incontro.

Hope (Annika Noelle), rimasta da sola con Thomas, lo prega di firmare l’adozione, mostrando di mettere il figlio al primo posto. Thomas però è reticente e pensa che sia solo sete di vendetta da parte di Brooke.

Stare vicino ad Hope confonde la mente di Thomas, che sembrava pronto a dimenticarla.

Intanto la caparbietà di Brooke si scontra con la riluttanza di Liam (Scott Clifton) ad adottare Douglas.

