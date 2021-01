HOPE e LIAM di Beautiful / Foto BBL Distribution

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 23 gennaio 2021:

Thomas (Matthew Atkinson) sembra possibilista all’idea di far adottare Douglas (Henry Joseph Samiri) a Hope (Annika Noelle), pur mantenendo i propri diritti legali, ma con una controproposta: passare la notte insieme. La cosa mette subito a disagio Hope!

Ridge (Thorsten Kaye) teme che la figliastra stia cercando di convincere Thomas a lasciarsi portare via Douglas e contatta Brooke (Katherine Kelly Lang) per dei chiarimenti. La Logan, che è con una preoccupatissima Donna (Jennifer Gareis), non tradisce il piano di Hope.

Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono in disaccordo su Thomas: per la ragazza il fratello ha proprio in Douglas la possibilità di redenzione. Liam le dice di perdonare se stessa per quanto accaduto con Bill (Don Diamont), perché lui già l’ha perdonata.

