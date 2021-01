BRIDGET FORRESTER / Ashley Jones (Beautiful)

Ormai è una tradizione che a Beautiful si ripete almeno una volta o due all’anno: il ritorno nelle puntate americane di Bridget Forrester, la figlia di Eric e Brooke, interpretata come ormai succede dal 2004 da Ashley Jones. Anche questa volta, le anticipazioni parlano di una visita, per cui non più di una o poche puntate che, negli USA, andranno in onda nella seconda settimana di febbraio.

Solitamente, Bridget appare per matrimoni o festività, pronunciando una manciata di battute e senza impattare davvero su una storyline del momento, un po’ poco considerando come, per più di un decennio (nelle varie reincarnazioni che, attrice dopo attrice, hanno interessato il personaggio), Bridget sia stata una dei volti protagonisti e più amati della soap. La sua ultima apparizione, nelle puntate d’oltreoceano, risale allo scorso autunno quando, in una breve telefonata, Brooke informava la primogenita della ritrovata serenità col marito Ridge.

Come dicevamo, anche stavolta Bridget farà visita alle donne Logan e, presumibilmente, sarà coinvolta in un momento per il clan che gli spoiler descrivono come carico di speranza, perdono e famiglia. Il tutto riguarderà il travagliato rapporto tra Brooke e la sorella minore Katie, messo di nuovo in difficoltà negli ultimi mesi dopo che la Logan senior ha condiviso un bacio appassionato con Bill Spencer.

L’evento ha portato all’ennesima rottura tra il magnate e Katie: se Bill ha provato a tornare con Brooke, ricevuti un paio di rifiuti è poi rimbalzato nuovamente dall’ex moglie, che, anche se ormai molto meno arrabbiata (ci avrà fatto il callo?), non aveva accolto le sue scuse. Il tempo però fa miracoli e di recente Bill è tornato a chiedere perdono alla consorte, supplicandola per una nuova e ultima chance per dimostrarle che è lei che ama e che vuole riunire la loro famiglia.

Per strappare un nuovo perdono a Katie, Bill si rivolgerà a Brooke, con la quale tuttavia la parente non aveva avuto scontri drammatici come avvenuto in passato. Anzi, Katie è stata fondamentale nel consentire a Ridge e Brooke di ritrovarsi. Ora, tuttavia, arriverà il momento di suggellare definitivamente la pace tra le due sorelle e ritrovare di nuovo rapporti più distesi.

E così, mentre Bill sarà protagonista di un nuovo cross over con Febbre D'Amore (l'editore apparirà nell'altra soap, dove è approdata Sally Spectra dopo l'uscita di scena a Beautiful), le donne Logan proveranno a rinsaldare la loro unione. Brooke sarà in grado di riportare Katie da Bill? Appare molto probabile…

