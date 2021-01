ZOE / Beautiful

C’eravamo tanto amate…. Si potrebbe dire delle sorelle Buckingham, Zoe e Paris, sempre più ai ferri corti nelle puntate americane di Beautiful. La modella, infatti, dopo aver accolto con felicità l’arrivo della parente a Los Angeles, ha iniziato ad infastidirsi quando ha capito che la permanenza di Paris non sarebbe stata una breve visita ma, con buone probabilità, un trasloco permanente.

Ad agitare Zoe è stato tutto il tempo che la sorella ha iniziato a passare alla Forrester Creations, un mondo che più volte la stessa Paris, presentatasi come tutta “volontariato e attività sociali”, ha definito lontanissimo dai propri interessi. Questo, però, non le ha impedito di passare ore e ore ad aggirarsi tra uffici e corridoi della casa di moda, in particolare per via di un’istantanea cotta nei confronti di Zende Dominguez, il quale a sua volta aveva rapidamente provato un’immediata sintonia con Zoe.

Beautiful, trame americane: il triangolo tra Carter, Zoe e Zende

I due già si erano ammirati a distanza sui social, ma, conosciutisi di persona, non erano rimasti delusi. Peccato che Zoe ha già iniziato a frequentare Carter Walton e si è spinta ad accettarne la proposta di matrimonio, convintasi che Zende non ricambiasse il suo interesse…

Pensiero del tutto sbagliato! Il figlio di Kristen Forrester, infatti, aveva mandato a Zoe un significativo messaggio sul cellulare in cui le aveva chiesto di rallentare con il bell’avvocato, messaggio mai consegnato. Zende non ha mai chiarito il malinteso una volta che Zoe aveva ormai risposto “sì” alla proposta dell’amico Carter e ha iniziato ad apprezzare la compagnia di Paris.

Beautiful: ZOE teme la presenza della sorella PARIS

Ma cosa ha infastidito Zoe? Stando alle sue parole, Paris ha sempre avuto questo vizio: quello di infilarsi in ogni aspetto della sua vita personale, nelle sue conoscenze, impedendole di avere una vita propria. Inoltre Zoe non ha dimenticato quanto fatto dal padre Reese e teme che un altro suo familiare possa rovinarle la vita tra i Forrester, ora che ha avuto da loro una seconda chance.

Ma, come si sa, a Beautiful quando due donne non vanno d’accordo c’è sempre di mezzo un uomo e, velocemente, la pietra dello scandalo tra le sorelle è infatti diventata proprio Zende, specie quando Zoe ha appreso che il rampollo ha trattenuto Paris in città con un bacio.

Beautiful, trame americane: ZOE prova a sedurre ZENDE

Paris nel frattempo ha ricevuto un’allettante proposta di lavoro da Carter e Ridge: un impiego per la Fondazione Forrester, grazie ad un posto resosi disponibile per via del pensionamento di un dipendente. La ragazza, secondo l’avvocato, ha tutte le carte in regola per la mansione ma, se Carter pensava di rendere felice Zoe, è rimasto sorpreso dalla forte contrarietà della fidanzata alla proposta di lavoro. Paris sembrava intenta ad assecondare il veto della parente, decisa ad allontanare la sorella, ma alla fine si è fatta convincere da Zende a non rinunciare a questa possibilità.

Nelle più recenti puntate USA, Zoe, restia a programmare con determinazione le nozze con Carter, si sta facendo più trasparente con Zende ed è arrivata ad avere con lui un chiarimento. Ricevendo finalmente il messaggio rimasto in sospeso, Zoe capirà che Zende ricambiava il trasporto che lei aveva sentito per lui e, nei prossimi episodi, sarà decisa a tentare la sorte prima di arrendersi al “piano B” rappresentato da Carter. Zoe si presenterà, dunque, da Zende per sedurlo…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I due però verranno interrotti e sorpresi da Ridge: lo stilista, a cui Carter ha chiesto di fargli da testimone, ha subodorato la chimica tra Zende e Zoe e, non del tutto convinto dalle rassicurazioni del nipote, vorrà interrogarlo di nuovo, sentendo di dover essere protettivo nei confronti dell’avvocato, che è sempre stato un amico leale.

Ridge, dunque, si troverà di fronte una scena che gli darà conferma dei propri sospetti, sebbene Zende giurerà alla zio di non volersi affatto rendere complice di un tradimento ai danni di Carter. Per quanto riguarda Zoe, invece, la modella si preoccuperà che Ridge possa informare il fidanzato e si affretterà a stabilire una data per il matrimonio.

Carter scoprirà tutto, magari grazie a Ridge, prima di scambiarsi le promesse con Zoe? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.