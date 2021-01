Che Dio ci aiuti 6

Anticipazioni quinta puntata (nono e decimo episodio) della fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 28 gennaio 2021.

In convento arriva Fabio, lo zio di Penelope, che intende prendere la piccola con sé; Azzurra non sente di potersi fidare dell’uomo, che secondo lei non ha detto tutta la verità, ma suor Angela invita la ragazza a non dare giudizi frettolosi: lo zio di Penny sembra essere ben intenzionato…

Monica vuole affrontare una seduta di psicoterapia con Emiliano, il quale però pensa di stare ricevendo la proposta per un appuntamento galante!

Erasmo rischia di tornare a frequentare il giro dei criminali, dopo un aspro scontro con Ginevra. Intanto viene fatta luce sul passato dello zio di Penny, che in effetti nasconde qualcosa sul suo passato.

Erasmo non sta benissimo e suor Angela si prende cura di lui; nella mente della nostra protagonista tornano così dei ricordi legati al passato…

Monica vuole sempre più uscire con Emiliano, mentre è a un bivio il rapporto tra Ginevra e Nico.

