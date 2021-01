Francesca Chillemi / Che Dio ci aiuti

Sempre fresca e mai banale. Potrebbe essere riassunto così il segreto del trionfo di Che Dio ci aiuti, la longeva fiction di Rai 1 che da ormai sei stagioni tiene incollati davanti ai teleschermi milioni di italiani ogni settimana.

Nata sulla scia del successo della popolarissima serie con Terence Hill Don Matteo, “Che Dio ci aiuti” narra le vicende di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), ex carcerata ora suora in un Convento alle porte di Assisi dove grazie ai suoi consigli e al suo spirito d’indagine riesce immediatamente ad entrare nel cuore di tutti. Famosi ormai gli sketch comici con la madre superiora suor Costanza (Valeria Fabrizi), anziana religiosa che non perde mai l’occasione per ironizzare sulle difficoltà della vita.

Ad accompagnare Suor Angela fin dalla prima puntata troviamo la stravagante e simpaticissima Azzurra Leonardi, classica ragazza frivola e mondana che con il tempo compierà il proprio processo di maturazione, fino a diventare una donna generosa e di buon cuore.

Un personaggio di primaria importanza nel filone narrativo della fiction, come dimostrano le molteplici storie che vedono protagonista Azzurra, la quale nel corso delle stagioni ha subito anche la morte del suo amato marito Guido, avvenuta in un incidente stradale a Londra.

L’attrice che le presta il volto, Francesca Chillemi, ha recentemente raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni curiosità e aneddoti sul suo personaggio, attualmente alle prese con un inaspettato quanto clamoroso noviziato.

Doveva succedere qualcosa di nuovo al personaggio, sennò cosa ci raccontavamo. […] Azzurra ha affrontato cose difficili da accettare. La sua conversione è un modo per dedicarsi agli altri e non solo a se stessa.

Nel cast dal lontano 2011, Francesca Chillemi è ormai un corpo e un’anima col suo personaggio, con il quale ha acquisito maggiore notorietà tra il pubblico generalista del Belpaese. Come da lei stesso rivelato, non è affatto stanca di fare parte della grande famiglia di “Che Dio ci aiuti”, che vede in Azzurra uno degli ingredienti di maggior successo. Interrogata sul fatto se avesse mai pensato di abbandonare la fiction, l’ex Miss Italia ha così risposto:

Fino ad oggi no, hanno sempre inventato qualcosa di diverso per cambiare la struttura del mio personaggio. […] Se penso a quello che ha provocato questo periodo, ringrazio il cielo di avere un mestiere che mi permette di andare avanti.

Un periodo duro quello appena trascorso anche per la Chillemi, che ha dichiarato di “sentirsi rotta” anche a causa dell’emergenza sanitaria che ha investito il Paese. La showgirl ha aggiunto che “ci siamo sentiti deboli e fragili, ci siamo resi conto che non siamo onnipotenti“.

Un sentimento diffuso tra la popolazione, che lascia spazio alla fine anche ad un pensiero sull’anno appena cominciato. L’attrice si augura di avere “un trattamento speciale da parte della vita“, chiosando sul finale con una battuta:

C’è un detto ebraico che recita: “Se fai dei progetti, Dio ti ride in faccia”.

