Silvia, Federico e Clelia de Il paradiso delle signore (foto da Instagram)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 21 gennaio 2021:

Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) continua a non darsi pace per aver ceduto al bacio con Salvatore (Emanuel Caserio) e, dopo la morte del padre di Cosimo (Alessandro Cosentini), la ragazza si ritrova in un condizione molto difficile da gestire. Cosimo infatti è rimasto senza padre ad un mese dal suo matrimonio e, oltre al dolore per la perdita, si ritrova a dover gestire tutti gli affari della famiglia, tra cui quello con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che il padre non ha fatto in tempo a portare a termine.

Nel frattempo, al grande magazzino del Paradiso delle Signore, Beatrice Conti (Caterina Bertone) è spettatrice di una lite tra Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe, comprendendo quanto la signora Amato sia vittima e succube del marito.

La squadra del Paradiso vince la sua prima gara ciclistica e Maria organizza una cena a sorpresa in casa Amato per stupire Rocco (Giancarlo Commare); il ragazzo si dimentica quindi dell’appuntamento in magazzino con Irene (Francesca Del Fa)…

Le anticipazioni ci dicono infine che Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore) informano Federico (Alessandro Fella) della gravidanza della donna: il giovane Cattaneo mostra una grande maturità accogliendo con gioia la bella notizia, ma qualcuno sembra spiare la coppia di innamorati e sia Luciano che Clelia non si accorgono di nulla!

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)