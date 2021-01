LUCIANO / Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 28 gennaio 2021:

Cosimo (Alessandro Cosentini) si ritrova in una posizione di notevole svantaggio in merito all’affare con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi): la morte di Arturo mette in crisi il giovane imprenditore che ora si ritrova sulle spalle un carico troppo pesante. Umberto non cede di un passo ed è pronto a schiacciare la società di Bergamini e l’affare succulento è solo la ciliegina sulla torta; nemmeno Vittorio (Alessandro Tersigni) riesce a far desistere il suocero.

Agnese (Antonella Attili) continua a litigare con Giuseppe (Nicola Rignanese) e decide di ritornare a lavoro, accolta con immenso affetto da parte di Gabriella (Ilaria Rossi) e soprattutto da Armando (Pietro Genuardi), che non ha mai smesso di amarla nemmeno per un istante. Tuttavia le tensioni in casa Amato continuano, soprattutto tra Salvatore (Emanuel Caserio) e il padre, che finalmente decide di accettare un nuovo lavoro di guardiano notturno.

Momento di gioia per Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore) che informano Carletto (Dylan Interlenghi) della cicogna in arrivo: presto avrà un fratellino o una sorellina!

Beatrice (Caterina Bertone) e Vittorio sono sempre più vicini…