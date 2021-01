Clelia e Luciano / Il paradiso delle signore

In questi giorni, una delle storyline di punta a Il paradiso delle signore è la gravidanza di Clelia (Enrica Pintore): dovrebbe essere un evento felice, invece la Calligaris sta vivendo un periodo che non è sicuramente dei migliori e ciò a causa soprattutto dei pettegolezzi e della cattiveria della gente.

Nei prossimi giorni vedremo il piccolo Carletto (Dylan Interlenghi) subire diverse ripercussioni per via della situazione di sua madre, così come sulla parte esterna del Paradiso saranno attaccati dei foglietti offensivi che riguardano proprio la capocommessa…

Il paradiso delle signore: SILVIA vuole andare a Parigi da Nicoletta e Riccardo

In tutto questo Clelia, pur di preservare il figlio, a un certo punto deciderà di fuggire da Milano e a tal proposito Silvia (Marta Richeldi) e la zia Ernesta (Pia Engleberth) saranno favorevoli a questa partenza, che chiuderebbe l’imbarazzante situazione creatasi. Occhio però alla puntata di venerdì prossimo (5 febbraio) perché a sorpresa sarà proprio la legittima signora Cattaneo a sistemare le cose, tanto che – come segnalano le trame – “si brinderà a un nuovo inizio“.

Il nuovo inizio in questione, tuttavia, sembra almeno per il momento non prevedere più la presenza in loco di Clelia e Luciano (Giorgio Lupano): i due prenderanno la decisione di partire insieme lasciando Milano e ciò creerà sin da subito dei vuoti da riempire al grande magazzino. Eh sì, si dovrà cercare un nuovo ragioniere mentre Clelia verrà sostituita da Dora (Mariavittoria Cozzella) come capocommessa. Quanto a Silvia, la donna penserà di assentarsi anche lei per un po’ andando a trovare Nicoletta e Riccardo a Parigi.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Questa svolta narrativa lascia un “alone di mistero” nei fan della serie: il finale della storia sembra molto netto e definitivo, ma è anche vero che di recente era circolato sui social un video in cui Giorgio Lupano ed Enrica Pintore sembravano provare delle scene insieme via Skype. Che dire? Staremo a vedere, anche perché Il paradiso tra qualche tempo presenterà diverse novità e presto inizieremo a parlarvene…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.