Cosimo Bergamini / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Settimana particolare per Il paradiso delle signore, che – come avrete notato – inizierà il suo corso di martedì e non di lunedì. L’informazione politica, infatti, ha fatto saltare la fiction daily di Rai 1 nella giornata del 18 gennaio, ma la ritroveremo già martedì 19.

E saranno puntate cruciali per la questione di Achille Ravasi: c’è indubbiamente un mistero che gravita attorno alla scomparsa del marito di Adelaide (Vanessa Gravina) e Arturo Bergamini ha ben pensato di indagare a fondo per capire cosa sia davvero successo in America al subdolo affarista che abbiamo conosciuto nella scorsa stagione.

Il padre di Cosimo (Alessandro Cosentini) non farà però in tempo a giungere alle conclusioni. Proprio quando tra lui e Umberto (Roberto Farnesi) sembrerà tornare un clima più disteso, verrà organizzata una cena “di riappacificazione” tra le due famiglie, i Bergamini e i Guarnieri; tale cena però si concluderà nel peggiore dei modi: Arturo, infatti, si sentirà male e morirà!!!

Questo vorrà dire che sarà Cosimo, da ora in poi, a mandare avanti gli affari del papà defunto e, proprio per questo motivo, sarà sempre lui a portare fino in fondo l’accordo che Umberto e Arturo avevano raggiunto. Ma vedrete che, a questo punto e sicuramente a sorpresa, il commendator Guarnieri tirerà fuori il peggio di sé approfittando del momento di transizione vissuto dal fidanzato di Gabriella!

E a proposito di “fidanzato”, la morte del padre di Cosimo avvicinerà o allontanerà il matrimonio tra il ragazzo e la stilista? Quel che è certo è nei prossimi giorni vedremo Gabriella intenta a riavvicinarsi fortemente a Salvatore Amato (Emanuel Caserio)…

