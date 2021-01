Armando, Marcello e Salvatore / Il paradiso delle signore (Foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio 2021:

Gabriella, in preda ai sensi di colpa per il bacio dato a Salvatore, cerca di stare vicino a Cosimo. Quest’ultimo è rimasto senza il padre e deve prendere in mano gli affari di famiglia, inoltre deve concludere l’accordo con Umberto che Arturo non ha fatto in tempo a firmare. In atelier, Beatrice assiste a una scena poco piacevole tra Giuseppe e Agnese e capisce che la donna è succube del marito.

Irene dà un appuntamento serale a Rocco in magazzino, ma lui si dimentica di andarci, trascinato da Maria che ha organizzato una cena a sorpresa in casa Amato dopo la vittoria della squadra ciclistica. Luciano e Clelia sono sempre più innamorati, ma non si accorgono che qualcuno li sta spiando. Federico accoglie con grande maturità la notizia della gravidanza di Clelia.

Gabriella confessa a Laura quello che è successo tra lei e Salvatore la sera in cui è morto il padre di Cosimo. Dopo aver saputo della gravidanza di Clelia, Federico lascia la casa del padre e fa pace una volta per tutte con la madre. Silvia va a ringraziare Luciano per aver contribuito al recupero del suo rapporto con il figlio, ma – uscendo dal Paradiso – assiste ad un malore di Clelia.

Rocco intuisce quello che Irene aveva preparato per lui la sera prima in magazzino, ma lei nega. Beatrice suggerisce a Vittorio una strategia per far tornare Agnese al suo lavoro in atelier. Clelia è preoccupata per la reazione di Silvia se venisse a sapere della sua gravidanza.

Su suggerimento di Beatrice, Vittorio convoca i coniugi Amato al Paradiso per offrire un lavoro a Giuseppe, che però non la prende molto bene. Tranne Stefania, Federico e pochi altri, nessuno sa della gravidanza di Clelia, ma alcuni pettegolezzi iniziano a circolare e ciò preoccupa molto Silvia e la zia Ernesta, oltre a poter creare problemi legali a Luciano e alla Calligaris.

Dopo la morte di Arturo, Gabriella e Cosimo meditano di rinviare la data delle nozze, mentre Umberto pensa di approfittare della situazione e mette Cosimo con le spalle al muro, ribaltando le condizioni stabilite con il defunto.

Cosimo informa Vittorio del brutto colpo ricevuto da Umberto.; quest’ultimo cerca di parlare con il Guarnieri senior, che però è irremovibile. Agnese trova il coraggio di affrontare il marito e così torna a lavorare al Paradiso; la donna è accolta con gioia da Gabriella e da Armando, che è felice di sapere la sua amata in atelier.

Prosegue la tensione tra Salvatore e Giuseppe, che intanto accetta un lavoro come portiere di notte. Beatrice si dimostra sempre più un aiuto per Vittorio. Luciano e Clelia dicono a Carletto che presto avrà un fratellino o una sorellina.

Dopo aver appreso da Cosimo del voltafaccia di Umberto, Federico decide di mettere una buona parola per il giovane Bergamini con Guarnieri, la cui reazione sorprende tutti (e in particolare Adelaide). Continuano i pettegolezzi sul conto di Clelia; di conseguenza, la zia Ernesta suggerisce a Silvia di difendere la sua reputazione, anche se a fare le spese della situazione sembra essere soprattutto Carletto.

Vittorio fa una sorpresa a Beatrice, ora i due sono sempre più vicini. Grazie a Federico, Umberto è tornato sui suoi passi e Cosimo ne è felice, tanto da prendere una decisione importante: le nozze con Gabriella si faranno; questo ovviamente spegne le speranze di Salvatore!

