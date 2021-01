Beatrice e Pietro / Il paradiso delle signore (foto P. BRUNI)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio 2021: Il fine settimana in casa Conti è stato allietato dalla presenza di Serena, ma per Vittorio e Beatrice – che ormai vivono e lavorano praticamente insieme – non è più così facile restare distanti come si sono reciprocamente promessi.

Per San Valentino, al Paradiso si organizzerà un evento e lo staff è alla ricerca di buone idee. Silvia ormai sa che Clelia è incinta e la zia Ernesta – pur di evitare che le voci diventino sempre più incontrollate – vorrebbe che Luciano tornasse a vivere in famiglia. La madre di un compagno di scuola di Carletto capisce che Clelia aspetta un bambino e reagisce con disappunto. Agnese compie un gesto affettuoso verso Armando. Gabriella mostra il suo abito da sposa alle colleghe.

Mentre la zia Ernesta insiste sul fatto che Luciano dovrebbe tornare a casa, è ormai evidente il sempre maggiore ascendente che Federico è in grado di esercitare sul padre Umberto, tanto che Adelaide ne è infastidita. Cosimo si rende conto che, se Umberto ha rinunciato ai suoi piani iniziali sul contratto non firmato da Arturo, lo si deve proprio a Federico.

Vittorio inizia a impartire direttive e indicazioni per l’evento di San Valentino, nel frattempo Pietro intuisce come sua madre Beatrice sia più serena rispetto al recente passato. Dopo un’aspra discussione con Silvia, Clelia sta per prendere una difficilissima decisione.

Grazie a Beatrice, a Vittorio viene in mente l’idea giusta per il San Valentino del Paradiso. Silvia e la zia Ernesta intendono aiutare Clelia a fuggire, ma alla Calligaris – che pure ha deciso in tal senso – non mancano i dubbi; nel frattempo, Carletto ha sempre più problemi a scuola con i suoi compagni.

Salvatore discute con Agnese sulla questione del regalo a Gabriella, intanto proprio la giovane stilista entra sempre più in ansia!

Clelia, dopo aver parlato con Luciano, sembra avere un ripensamento sulla questione della fuga da Milano; qualcuno però attacca sulla parete esterna del Paradiso dei fogli con scritte offensive. Salvatore, nonostante le nozze di Gabriella e Cosimo siano ormai prossime, non intende arrendersi e continuerà fino alla fine a cercare di far trionfare il suo amore con la donna che ama.

Beatrice e Vittorio si avvicinano sempre di più, mentre Pietro sembra nutrire un interesse verso la venere Stefania. Ludovica si accorge che tra Marcello e il Mantovano la questione non è ancora risolta…

I fogli offensivi attaccati all’esterno del Paradiso sono in grado di destabilizzare Luciano e Clelia, tanto che la Calligaris è ormai decisa ad allontanarsi da Milano; un intervento di Silvia, però, potrebbe cambiare le cose! Salvatore conferma a Gabriella che non intende arrendersi. Vittorio Conti “riedita” l’idea iniziale con cui Il Paradiso festeggerà San Valentino. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.