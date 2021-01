ROCCO / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Ci saranno puntate drammatiche nei prossimi giorni a Il paradiso delle signore 5, con un finale tragico in casa Bergamini, ma la fiction daily di Rai 1 compenserà il tutto come sempre con storie più leggere. Protagonista in questo caso sarà Rocco Amato (Giancarlo Commare), che prestissimo potrebbe trovarsi “tra due fuochi”, come si suol dire…

Iniziamo col dire che il nipote di Agnese (Antonella Attili) è l’unico al momento a non aver colto i problemi che il ritorno di Giuseppe (Nicola Rignanese) ha portato in casa Amato (cosa di cui invece Salvatore si accorgerà sempre di più), anzi si è dimostrato entusiasta del ritorno dello zio. Proseguirà in questo suo atteggiamento? Quel che è certo è che il nostro Rocco sta per trovarsi “diviso a metà” tra Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo).

La lite della Cipriani con il padre ha portato la giovane a trasferirsi “abusivamente” nel magazzino del Paradiso e Rocco se n’è preso cura, fino a stabilire un legame molto dolce. Sempre lui ora riuscirà prima a trovare una sistemazione migliore per Irene e poi a riportare la pace tra la Venere e il genitore. Tutto ciò unirà sempre più i due, ma l’imprevisto è in agguato…

Questa affettuosa amicizia, infatti, si è sviluppata in assenza di Maria, ma ora quest’ultima sta per rientrare dalla Sicilia (vedremo il ritorno lunedì 18 gennaio) e quello che si troverà di fronte la porterà ad avere molta curiosità e una grande quantità di sospetti sul ragazzo di cui si è più o meno segretamente invaghita.

La sensazione è che Rocco, a cui Maria non dispiace, abbia però stabilito con Irene un legame più speciale. Come andrà a finire? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che Rocco Amato è e sarà parte integrante della nuova trama sportiva che stiamo vedendo nascere al Paradiso, con il team ciclistico capitanato da Armando Ferraris (Pietro Genuardi). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.